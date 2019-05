I "ragazzi di Madre Elvira" al Don Bosco con il recital "L'abbraccio"

La Spezia - Per la prima volta alla Spezia sabato prossimo alle 20.30, nel cinema teatro “Don Bosco” di via Roma 128 i ragazzi della comunità “Cenacolo” fondata da Madre Elvira presenteranno il recital “L’abbraccio”. Il recital racconta la parabola evangelica del “figlio prodigo” attraverso canti e danze, interamente realizzati dai giovani della comunità. La parabola del “figlio prodigo” è presentata come la storia di ciascuno di noi, e ciò vale in particolare per chi è accolto nella comunità di Madre Elvira. Così, non sono degli artisti quelli che saliranno sul palco, bensì dei “risorti”: giovani già “morti” spiritualmente, che l’amore di Dio ha fatto risorgere. La comunità “Cenacolo” accoglie infatti ed aiuta giovani persi nella droga e nella tristezza, e li aiuta a ritrovare se stessi e una nuova vita attraverso la preghiera, il lavoro e l’amicizia vera. La comunità offre in modo del tutto gratuito i propri servizi, in quanto vive completamente di donazioni. Essa numerose case in vari paesi del mondo e da qualche tempo è presente anche alla Spezia: un gruppo di genitori del “Cenacolo” opera infatti presso il santuario della Madonna della Neve, in viale Garibaldi, dove ogni sabato pomeriggio offre informazioni e accoglienza a chi fosse interessato.