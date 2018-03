I racconti per bambini di Susanna Varese a "La famiglia"

La Spezia - Una storia, tante storie, tante bellissime storie scritte da Susanna Varese. Insegnante, scrittrice attiva nel campo sociale.

Attraverso le letture animate con i bambini in scuole, ludoteca, librerie, associazioni aiuta a trasmettere l'amore per la lettura e utilizza il racconto come strumento didattico e formativo più efficace. La scrittrice spezzina sarà presente all'Associazione La Famiglia (via Cadorna 24 a La Spezia) mercoledì 14 marzo ore 16.30. Sono invitati bambini e genitori per scoprire la bellezza dei suoi racconti, personaggi come Topo Tobia, il gabbiano Nebbia, la maestra civetta, Tempest il gatto che ci aiutano a scoprire l'importanza della lettura come specchio della fantasia del bambino e come momento di relazione genitore-bambino . Per iscrizioni o informazioni telefonare al numero 393-1479654