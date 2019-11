I prossimi incontri della libreria Liberi Tutti

La Spezia - Sabato 16 novembre alle 18 la libreria "Liberi Tutti" ospiterà la presentazione del libro "L'abate di ghiaccio" di Lucia Raffaella Caprioli, romanzo fantasy di ambientazione medievale, che fa seguito al precedente romanzo "Il diamante della luce" della stessa Autrice. Moderatore Sergio Chierici, lettura affidata ad Anna Caprioli. In questa nuova avventura Dana di Blackwood deve salvare da un malvagio usurpatore l’abate Arslan, il cui legittimo potere potrà

essere ristabilito grazie a un misterioso sigillo. Per trovarlo, Dana e i suoi compagni seguiranno gli indizi nascosti all’interno del monastero e nella loro stessa memoria, e non mancheranno interventi magici e sovrannaturali.

Riuscirà a trionfare il Bene sul Male? Quale sarà la sorte del monastero e dei suoi abitanti?



Lunedì 18 novembre alle 19 presentazione del libro "In cammino per Santiago" di Giovanni Rossi. Partito da Lisbona – con un solo compagno, il suo computer portatile –, Giovanni Rossi ha percorso il cammino per Santiago de Compostela con l’intento di dare voce a quella folla più o meno solitaria che ogni giorno, spinta da motivazioni sempre diverse, intraprende un pellegrinaggio da centinaia di chilometri. Il risultato è questo libro: una raccolta di storie vissute, la cronaca di un viaggio, un reportage sui destini di persone normali alle prese con dubbi profondi, errori da scontare, decisioni da prendere. Attraverso uno stile delicato ed empatico, e la descrizione sublime del paesaggio lusitano, Rossi ha costruito un vero e proprio caleidoscopio di vite che, accostate, formano la suggestiva simbologia del pellegrinaggio.