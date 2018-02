I primitivi sbarcano al cinema "Il Nuovo"

La Spezia - Dall'8 febbraio arriva al cinema "Il Nuovo" "I Primitivi", l'ultima fatica della Aardman e diretto dal Premio Oscar Nick Park, già creatore di alcuni capolavori com "Wallace & Gromit", "Galline in fuga" e "Shaun Vita da pecora" .Il film d'animazione, realizzato secondo la tecnica della stop-motion (tanti piccoli fotogrammi montati uno dopo l'altro per ricreare i movimenti in scena), è stato forse il lavoro più grande lavoro di produzione della Aardman, con quasi 30 mesi di lavoro e ben 273 pupazzi di plastilina utilizzati sui vari set!

Nella versione italiana, i personaggi principali sono doppiati da autentiche star come Riccardo Scamarcio, Paola Cortellesi, Salvatore Esposito, Corrado Guzzanti, Chef Rubio e il calciatore Alessandro Florenzi."Dag è un allegro primitivo, che vive nella tranquillità dell’Eta` della Pietra insieme a tutta la sua variegata tribù.Un giorno però, una civiltà dalla tecnologia progredita, figlia dell'Eta` del Bronzo, sconvolge la pace del villaggio di Dag e dei suoi amici (barbo. Grullo, Gordo....), i quali si trovano costretti ad abbandonare le proprie case.Per tornare a vivere la loro vita, Dag e i suoi compagni dovranno affrontare i prepotenti nemici sfidandoli un gioco curioso ma destinato a conquistare il mondo: il calcio!I primi approcci sono pressoché fallimentari, ma grazie all'aiuto di Ginna, un'appassionata tifosa che darà ai primitivi un aiuto inaspettato, la tribù riuscirà a superare i propri limiti e a prepararsi per la sfida finale.

Le proiezioni sono giovedì 8 e venerdì 9 febbraio alle 16.30, sabati 10 e domenica 11 alle 15.