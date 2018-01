I poeti di tutta Italia mostrano... i muscoli a Spezia

Parte venerdì 26 alle 22 all'Origami il torneo di Poetry Slam "Senti che Muscoli" organizzato dai Mitilanti. In gara 21 poeti da tutta Italia, divisi su 3 serate. Finale ad aprile.

La Spezia - È sempre più un Golfo per Poeti. I Mitilanti tornano a operare nella propria città natale, questa volta in veste di organizzatori del "Senti Che Muscoli SP!", il Poetry Slam cittadino che segnò l'inizio del sodalizio dei 5 poeti con la maglia a righe, quasi 3 anni fa.

La gara tra poeti provenienti da tutta Italia inizierà venerdì 26 gennaio, dalle 22 in avanti, al Circolo Origami di via Manzoni. Tre le semplici regole: nessun oggetto o costume di scena sul palco, 3 minuti per declamare la propria poesia, e giuria popolare scelta tra gli astanti del pubblico. Una formula coinvolgente nata negli Stati Uniti, approdata in Italia e portata nella nostra città dal gruppo di poeti spezzini.

In tutto saranno organizzati tre round di qualificazione, con la grande finale di aprile, che riunirà i due migliori classificati di ogni serata. Il palco sarà sempre l'Origami, un circolo con cui i Mitilanti collaborano ormai in maniera proficua da mesi. Valentino De Medici e Martina Riolino, la giovane coppia che gestisce il locale, conferma l'entusiasmo sulla collaborazione: "L'anno scorso abbiamo lavorato insieme ai Mitilanti al Poggio Orto Bar per la rassegna 'Palamiti', che ha portato alcuni dei migliori giovani poeti italiani a Spezia. Abbiamo sviluppato subito una grande sintonia con loro, e non a caso ora ospitiamo anche la loro Palestra di Scrittura tutti i mercoledì. Siamo sicuri che anche questa rassegna sarà importante".

I partecipanti della prima serata saranno: Arsenio Bravuomo, Lorenzo Cagnolari, Alice Casadei, Stefano Giuntini, Piero Negri, Dimitri Ruggeri e Cristian Kosmonavt Zinfolino. "MC", ovvero Maestri di Cerimonia, della serata i due Mitilanti Andrea Fabiani e Filippo Lubrano. Dal quartier generale dei Mitilanti si spiegano le ragioni della selezione: "Abbiamo ricevuto oltre 40 candidature, per 18 posti totali (poi portati a 21). Un successo anche per noi totalmente inaspettato: stiamo seminando sul territorio da anni ma non pensavamo di avere così tanta visibilità. La risposta è arrivata sia dal Golfo che da fuori, ad ulteriore riprova che La Spezia sta diventando un punto importante per la Poesia in Italia. Abbiamo allargato a 7 poeti invece che 6 la base di ogni serata e proceduto a delle selezioni dove purtroppo sono stati tagliati anche ottimi performer. Siamo sicuri di avere una manifestazione davvero di alto livello". In palio c'è la gloria, ma anche la qualificazione alle finali regionali prima e quelle nazionali poi, nel torneo della LIPS, Lega Italiana Poetry Slam, in cui l'anno scorso lo stesso Mitilante Fabiani ha sfiorato il titolo nazionale, giungendo secondo.