I muscoli ripieni a Miami? Se sei Francesco Panella puoi

La Spezia - E' il momento in cui lo chef Francesco Panella ordina un piatto fuori menù. Il "capriccio" del conduttore di Little Big Italy, fortunata trasmissione televisiva che passa in rassegna alcuni ristoranti italiani all'estero che va in onda su Nove. Il format prevede che i ristoratori cenino nei rispettivi locali e alla fine esprimano un voto sulla qualità del cibo e non solo. Tra i piatti che devono servire, ce n'è anche uno a scelta di Panella. Ebbene, in una puntata della serie attualmente in onda, alla "Salumeria 104" della 1st avenue di Miami è toccato preparare i muscoli alla spezzina.

Piatto sconosciuto ai concorrenti, ma evidentemente non a Panella, che hanno dovuto affidarsi a Google per trovare la ricetta. Alla fine lo chef veneto Angelo Maserin ha messo in fila tutti gli ingredienti - pane, parmigiani, mortadella, prezzemolo... - riuscendo a servire uno dei piatti più conosciuti del Golfo della Spezia ai suoi ospiti. Con grande soddisfazione di tutti, a partire da Panella. Per chi avesse nostalgia di casa in Florida, ora sa dove andare.