I muscolai spezzini guidano la pulizia dei fondali. Aperto alle visite il centro di Santa Teresa

La Spezia - Domenica 20 ottobre si terrà la manifestazione “LiberiAmo il Mare”, giornata di pulizia dei fondali organizzata dai muscolai spezzini della Cooperativa Mitilicoltori Associati. L’evento è sostenuto dalla Capitaneria di Porto/Guardia Costiera della Spezia, che è in prima fila impegnata nella salvaguardia dell’ecosistema marino anche attraverso campagne di sensibilizzazione sui valori ambientali e sulla cultura del mare. Tra tutte, la campagna nazionale PlasticFreeGC.

La giornata sarà dedicata a liberare da reti di plastica cadute sul fondo a causa della mareggiata del 29 ottobre 2018 nei vivai esterni alla diga foranea, saranno recuperate inoltre boe rotte e cordami dei vivai strappati dalla forza del mare. Tutto il materiale sarà conferito al centro di depurazione per lo smaltimento dentro un contenitore scarrabile dedicato. Inoltre sarà avviata un'attività di monitoraggio che meglio potrà in futuro operare per la rimozione di quanto, maniera accidentale e fortuita, può essere nuovamente disperso.



La "Cooperativa Mitilicoltori Associati" è coordinatrice dell'evento con la preziosa collaborazione e partecipazione delle associazioni ambientaliste del territorio, quali "Cinque Terre Academy", "Associazione per il mare onlus", "Legambiente Liguria onlus", "Legambiente circolo di Lerici", "Pelagos Plastic Free", "Slow Food condotta La Spezia Golfo dei Poeti" e "WWF Sub".

In contemporanea alla pulizia del mare, la mitilicoltura spezzina ha voluto aprire le porte alla popolazione: a partire dalle 10 e sino alle 13 sarà possibile effettuare visite guidate all’interno del centro di depurazione di Santa Teresa, ove esperti condurranno i visitatori alla scoperta della filiera di lavorazione del muscolo e delle ostriche spezzine. Sarà inoltre visitabile il museo della mitilicoltura che raccoglie un pezzo di storia del Golfo. Dalle 11,30 inoltre sarà offerto un aperitivo Slowfood a cura della comunità dei Muscoli e delle ostriche del Golfo della Spezia. In caso di maltempo si svolgerà una tavola rotonda sui temi della giornata.