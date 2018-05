I maestri del cristianesimo scientifico, appuntamento con l'associazione archeosofica

La Spezia - Lunedì 14 Maggio ore 21 incontro “I maestri del cristianesimo scientifico”. Si tratta del secondo appuntamento del ciclo “Alla Ricerca della Verità”. Faremo un viaggio nello spazio e nel tempo per conoscere due grandi sapienti, eccezionali per qualità umane e doti spirituali: si tratta di Clemente Alessandrino e Origene.

Siamo nel II/III secolo d.C. ad Alessandria d’Egitto, una città vivace e cosmopolita, vero epicentro culturale dell’epoca, dove San Marco Evangelista aveva fondato il Didaskaleion, prima scuola cristiana del mondo.

Clemente Alessandrino prima, e Origene poi, furono i Maestri di questa scuola, proprio nel momento nel quale il cristianesimo si stava espandendo in tutto il bacino del Mediterraneo e l’esigenza di fissare e conservare il messaggio originale di Gesù Cristo era diventata impellente, per preservarlo da false interpretazioni e profanazioni, mano a mano che si diffondeva.

Questi Maestri ebbero l’ardire di insegnare e mettere per scritto la Tradizione tramandata da bocca a orecchio direttamente dal Messia. Anche se le loro opere sono state in gran parte censurate e distrutte da coloro che volevano insegnare, divulgare e imporre solo l’aspetto semplice e popolare del cristianesimo, il loro insegnamento ha attraversato i secoli arrivando fino a noi e trova una sorprendente continuità nell’opera di Tommaso Palamidessi: l’Archeosofia, la Scienza sperimentale dello Spirito. Relatrice Daniela Perini.



L'ingresso è libero. La conferenza si terrà lunedì 14 Maggio alle ore 21 presso la sede dell’Associazione Archeosofica (via Crispi, 99).