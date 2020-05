I luoghi più incantevoli d’Italia: il Lago di Como

La Spezia - Tra i luoghi più amati, conosciuti ed apprezzati d’Italia c’è senza alcun dubbio il Lago di Como. Questa location attira ogni anno migliaia di turisti da ogni parte del mondo, pronti ad approfittare delle bellezze del posto. Il Lago di Como viene utilizzato come location anche per l'organizzazione di matrimoni di stranieri che sempre più si riversano sulle sponde di questo lago per celebrare il giorno più importante.



I borghi più belli

Tanti i borghi che sorgono sul Lago di Como che meritano l’attenzione dei turisti di tutto il mondo. Cernobbio è un elegante borgo che si estende sopra i piedi del Monte Bisbino, nei pressi di Como. Piazza del Risorgimento, il famoso centro storico, è tutto un belvedere che si affaccia sulle acque, con una suggestiva passeggiata sul lungolago. Nei dintorni vi attenderanno innumerevoli ville sontuose come Villa Erba, residenza in cui un tempo soggiornò Visconti, Villa d’Este, divenuta l’Hotel più lussuoso di Cernobbio, e poi ancora Villa Bernasconi e Villa Pizzo che andranno a nutrire la vostra esperienza di villeggiatura con intensi sapori di epoche lontane e sfarzose.



Bellagio è un affascinate borgo che trionfa magnifico sulla punta del promontorio che separa i due rami del Lago di Como. Si sporge sulle acque in un terreno verdeggiante, trapuntato da querce, faggi e abeti. È ricco di favolose chiese antiche, suggestive scalinate in pietra, stradine, vicoli incantevoli e ville colorate che rendono il borgo una meta seducente e singolare per chi cerca un soggiorno romantico e indimenticabile.



I perché del successo

Uno dei motivi per cui questo posto è tanto amato è la morfologia del paesaggio entro il quale è stato dipinto il Lago di Como. Lungo, stretto e profondo, il Lario è figlio delle montagne che gli fanno da cornice. La sua forma è davvero unica e gran parte della sua leggendaria bellezza nasce proprio da qui: i monti si innalzano come guardiani della sua riservatezza, del suo incanto che si svela con pudore. Per capirlo appieno, occorre navigarlo. Oppure salire sulle vette per osservarlo mentre si allunga in tutto il suo splendore. Se il Lago di Como fosse una donna, sarebbe Jane Birkin.



Certamente sono una delle ragioni che hanno reso celebre il brand Lake Como. Due nomi su tutti: Villa Carlotta, con i suoi strepitosi giardini, e Villa del Balbianello, meta tra le più gettonate per nozze da favola. Poi ci sono Villa Erba, già dimora di Luchino Visconti, Villa Olmo, Villa del Grumello e Villa Sucota, unite dalla magia del chilometro della conoscenza. Non si può infine dimenticare Villa Melzi, altro gioiello lariano. Un percorso architettonico e paessagistico che affonda nella storia, un patrimonio dell'umanità al quale si aggiungono le ville private e gli alberghi di lusso del Lago di Como.



Le notti in cui la luna si specchia nel Lago di Como sono davvero uno spettacolo da togliere il fiato. La luce, che il lago così scuro riflette magicamente, è incredibile e può essere una visione notturna che non ha nulla da invidiare a certi tramonti. Un connubio dove la natura manifesta tutta la sua forza dirompente.