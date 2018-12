I fotografi Magnum raccontano il mondo giovanile, mostra evento in Fondazione

In programma una serie di iniziative collaterali nell'ambito delle quali i professionisti dell'agenzia incontreranno pubblico e appassionati.

La Spezia - Sabato 15 dicembre alle ore 17.30 inaugura negli spazi espositivi della Fondazione Carispezia la mostra “Un mondo giovane. Le nuove generazioni nello sguardo dei fotografi Magnum”, promossa dalla Fondazione in collaborazione con Contrasto e Magnum Photos.

L’esposizione, a cura di Alessandra Mauro, guida il pubblico alla scoperta del mondo dei giovani, raccontati e interpretati attraverso lo sguardo dei fotografi di una delle agenzie più importanti a livello internazionale: la Magnum Photos. Un mondo che con i suoi sogni, le sue speranze, i suoi tormenti e il suo entusiasmo ha rivoluzionato i costumi e la società negli ultimi 70 anni.

“Ci siamo raccontati l’un l’altro cosa ci aspettavamo quando avevamo vent’anni e abbiamo scoperto che per quanto i membri di Magnum provenissero da Paesi diversi, le nostre speranze di ventenni erano simili tra loro ma diverse da quello che poi sarebbe successo. Da lì fu un attimo iniziare a pensare a quelli che avrebbero compiuto vent’anni a metà del secolo, e che avevano buone speranze di vivere nel secondo cinquantennio e celebrare anche l’anno 2000”. Così Robert Capa spingeva i colleghi della Magnum ad affrontare una nuova sfida: registrare, con il proprio lavoro e la propria sensibilità, i ragazzi che avevano vent’anni allora, le loro speranze, le loro aspirazioni. Era il 1950 e da allora in poi, ogni generazione che eredita il mondo diventerà oggetto di studio, di riferimento, di lavoro per i fotografi Magnum.

In mostra 11 diverse storie fotografiche realizzate dagli anni ’50 ad oggi da Abbas, Olivia Arthur, Bruno Barbey, Werner Bischof, Antoine d’Agata, Alex Majoli, Lorenzo Meloni, Wayne Miller, Martin Parr, Alessandra Sanguinetti e Dennis Stock, oltre al cortometraggio Community (17’), un’ampia antologia delle fotografie Magnum dedicate ai giovani.

L’esposizione, che resterà aperta gratuitamente al pubblico fino al 3 marzo 2019, è accompagnata da un catalogo edito da Contrasto.



GIORNATE MAGNUM

Nell’ambito della mostra si terranno una serie di iniziative collaterali in cui i fotografi della Magnum Photos incontreranno il pubblico e gli appassionati per letture di portfolio, incontri e dibattiti sulla fotografia, l’informazione e la storia dell’agenzia.