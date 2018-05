I fondatori di Ol’ Savannah stasera da Bacchus

La Spezia - Martedì 15 Maggio alle 21.30 l'osteria Bacchus è lieta di ospitare una pregevole formazione musicale proveniente direttamente dal Canada: gli Ol' Savannah. Bartleby J Budde (banjo/bazouki/voce); Mike Gavrailoff (bass); Speedy Johnson (chitarra/harmonica/voce); Ram Krishnan (batteria/mandolino/voce); Kevin Labchuk (accordion/harmonium/voce). Bartleby J. Budde e Speedy Johnson fondarono gli Ol’ Savannah nell‘inverno del 2008. Il duo comincia a suonare brani avustici Piedmontesi su piccoli palchi, per poi affacciarsi su di uno stile di blues influenzato prima dal Mississippi John Hurt e Fred McDowell. Attualmente i membri sono 5 con tre albums e due 2 EPs, nel corso degli anni hanno cambiato il loro più quieto sound del Piedmont per le più turbolenti maree del Delta e le acque sconvolgenti delle montagne Appalachiane.



Il loro sound è simile ad un mix di Tom Waits, Roscoe Holcomb, Muddy Waters, e The Pogues. Un folk divertente che fa ballare, ma che sa anche toccare momenti di pronfondità e riflessione. Uno spettacolo che riesce a coinvolgere e sconvolgere i suo spettatori, facendoli ballare scatenati e soprendendoli con effetti scenici di costumi ed empatici. Le loro canzoni più forti sono quelle che iniziano lentamente e improvvisamente esplodono in una furia di stomping e di riff di banjo. A settembre uscirà il loro nuovo album che verrà presentato in Europa in occasione del loro prossimo tour.