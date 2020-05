I film del Nuovo e dell'Astoria in streaming su "Miocinema"

La Spezia - Dal 18 Maggio con il capolavoro I miserabili in prima arriva MioCinema, piattaforma di cinema d’autore per vedere i film da casa, sostenendo la propria sala: IL NUOVO LA SPEZIA - ASTORIA LERICI - GARIBALDI CARRARA.

Le sale si sono infatti riunite nella piattaforma digitale per essere al fianco del pubblico in questo momento critico di chiusura. Non solo: MioCinema proseguirà il suo cammino anche dopo l'emergenza proponendo film ricercati, incontri con gli autori, documentari e molto altro. Al momento dell'iscrizione, del tutto gratuita, MioCinema richiederà di scegliere la sala di riferimento (Il Nuovo o Astoria o Garibaldi), a quel punto si potrà decidere se acquistare o meno. Quando si acquista, Il film rimane a disposizione nel carrello per un mese e da quando si clicca “play” si hanno 48 ore per vederlo o rivederlo. È possibile scegliere il film in versione originale con i sottotitoli in italiano o nella normale versione doppiata.



ACCOUNT E REGISTRAZIONE

La registrazione è completamente gratuita, Non comporta alcun costo e Non è un servizio in abbonamento. Per poter noleggiare un film ci si registra una prima volta e si sceglie il cinema di riferimento (IL NUOVO LA SPEZIA o ASTORIA LERICI o GARIBALDI CARRARA) In qualsiasi momento, accedendo al proprio pannello personale è possibile la cancellazione, la modifica dei dati anagrafici e indirizzo e-mail. PER SCEGLIERE IL TUO CINEMA DI RIFERIMENTO TRA IL NUOVO-ASTORIA-GARIBALDI: In fase di registrazione, si dovrà indicare il CAP di residenza. La piattaforma seleziona la sala preferita: in questo modo il cinema riceverà una percentuale dell'acquisto e potrai accedere a tutte le promozioni esclusive del cinema, anche quando le sale riapriranno, terminata l’emergenza COVID. Basta consultare il sito www.cinemailnuovolaspezia.it e gli account social del tuo cinema preferito tra IL NUOVO o ASTORIA o GARIBALDI per essere sempre aggiornato sulle promozioni in atto legate alla piattaforma.

Il pagamento del biglietto per la visione del film avviene tramite tutti i principali circuiti di pagamento elettronico: Visa, Maestro, Mastercard, American Express, Apple Pay, Google Pay, Microsoft Pay. Dalla propria area privata si può MODIFICARE MODALITA DI PAGAMENTO.



Per utilizzare MIOCINEMA è SUFFICIENTE una connessione internet e un computer o una TV. Presto SI POTRA' scaricare anche l’app per iOS e Android e portare MIOCINEMA ovunque. Si può usufruire del servizio MIOCINEMA direttamente dal computer nella versione desktop oppure sulla TV tramite dispositivi di trasmissione ad hoc (es. Chromecast). Presto MIOCINEMA sarà disponibile anche per dispositivi iOS e Android direttamente su smartphone o Smart Tv. E' possibile vedere il contenuto acquistato su due dispositivi contemporaneamente.



Per qualsiasi informazione tecnica o di pagamento scrivere a info@miocinema.it

La mission di MIOCINEMA e delle sale IL NUOVO-ASTORIA-GARIBALDI è quella di aumentare la visibilità e il pubblico del cinema di qualità internazionale, con un occhio di riguardo per il cinema Europeo. Grazie a MIOCINEMA i film potranno raggiungere una parte maggiore del loro potenziale pubblico e le case di distribuzione e produzione potranno offrire un servizio extra ai loro spettatori.

Contattaci tramite i nostri canali social o scrivi a ilnuovocinemasp@gmail.com, whatsapp 348 5543921, Ti risponderemo al più presto!