I fiati della Gosp aprono la Notte bianca in Piazza Mentana

Appuntamento per sabato 17 marzo alle 19.

La Spezia - La Gosp, Giovane orchestra spezzina, entra nel programma degli eventi che animeranno la Notte bianca di San Giuseppe. Sabato 17 marzo, alle 19, i fiati dell'orchestra nata sotto l'egida e la spinta della Fondazione Carispezia apriranno le danze della serata di festa con un concerto che si terrà in Piazza Mentana, proponendo alcuni dei brani del loro repertorio.

Sarà l'occasione per apprezzare piacevoli brani e per conoscere da vicino la bellezza di un progetto di grande valenza sociale che sta consolidando sempre di più la sua presenza sul territorio.



Giovane Orchestra Spezzina è un progetto che vede nel fare musica insieme uno strumento per crescere e per fornire a bambini e adolescenti un ambiente formativo e di riscatto sociale.



Suonare nell’Orchestra GOSP è molto più che studiare musica, significa sentirsi parte di una comunità ideale nella quale non si può prescindere dalla presenza e dall’aiuto degli altri.



É un’esperienza unica in cui il ruolo di ciascuno è fondamentale e in cui solo ascoltando il proprio vicino si è in grado di migliorare e porsi traguardi sempre più importanti.



La GOSP si ispira all’esperienza di El Sistema creato dal musicista ed economista venezuelano José Antonio Abreu ed è formata da 90 bambini e adolescenti dai 5 ai 18 anni di tutto il territorio della provincia della Spezia seguiti dai servizi sociali, provenienti da case famiglia o che frequentano centri di aggregazione giovanile del territorio.



Le lezioni di musica si svolgono dal lunedì al venerdì presso l’Oratorio Don Bosco della Spezia, il Centro di Aggregazione Giovanile “Dario Capolicchio” a Fiumaretta e la Comunità Educativo Assistenziale “La Casa di Gulliver” a Borghetto Vara. Gli incontri sono suddivisi in lezioni collettive per sezioni di strumento (ensemble di fiati e percussioni ed ensemble di archi) e lezioni di perfezionamento a piccoli gruppi. Due volte al mese, il sabato, tutti i ragazzi si incontrano per la prova d’Orchestra alla Spezia.