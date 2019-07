I dubbi, le paure e la poesia di Luca Bernardini a Palamiti

La Spezia - Dopo il successo della prima serata, torna Palamiti3, la terza edizione della rassegna poetica voluta da Il Poggio Ortobar e realizzata dal collettivo poetico dei Mitilanti. Questo giovedì a portare la sua poesia nello spettacolare scenario del Parco delle Clarisse, sotto le mura del Castello San Giorgio sarà Luca Bernardini. Fiorentino, classe 1989, psicologo e insegnante di teatro e improvvisazione teatrale, Bernardini porterà in scena alla Spezia “Nonostante i dubbi e le paure”, il suo ultimo spettacolo, composto da nove piccoli monologhi poetici. Nove brevi respiri, tentati spiragli su mondi agrodolci e assurdi, che forse ricordano qualcosa dentro. “Siamo molto contenti - commentano i Mitilanti dal loro quartier generale - di essere riusciti ad averlo a Palamiti. Per darvi un’idea del personaggio, Luca è l’attuale campione italiano di poetry slam e lo scorso maggio, alla coppa del mondo di Parigi si è classificato al secondo posto. Ma prima di tutto questo, Luca è un artista emozionante e coinvolgente che invitiamo caldamente a venire a vedere.”



La formula della serata non si discosta da quella delle prime due edizioni che tanto successo hanno riscosso tra il pubblico. Si inizierà dunque con l'Open Mic, una mezzora circa in cui il microfono sarà a disposizione di chiunque voglia leggere un testo suo o di altri. Uno spazio libero, privo di regole o restrizioni, in cui mettersi alla prova davanti al pubblico. Appuntamento dunque giovedì 25, al Poggio Ortobar, in Scalinata San Giorgio 5. Questo il programma della serata: Open Mic dalle 20:45, spettacolo dalle 21,15. L’ingresso, com’è sempre stato per le serate di Palamiti, è gratuito.

Per info e prenotazioni: 3402415669. Per prenotarsi all'Open Mic è invece sufficiente una mail a mitilanti@gmail.com

Palamiti3 proseguirà con cadenza bisettimanale, secondo il seguente calendario: 8 agosto: Nicolas Cunial in Black In / Black Out; 22 agosto: Francesca Gironi in Abbattere i Costi.