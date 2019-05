I corsi di fine anno di Aidea, dalle lingue straniere alla storia locale

La Spezia - A conclusione dell’anno accademico l’associazione Aidea La Spezia propone a soci e simpatizzanti brevi attività adatte ad affrontare appuntamenti di svago o di lavoro.



GIOVEDÌ 23 maggio alle ore 17.00 presso Aidea V. Persio, 27, La Spezia inizia un corso breve intensivo (10 incontri) di INGLESE CONVERSAZIONE rivolto a chi è già in possesso di una discreta preparazione e desidera perfezionare le sue competenze soprattutto nello speaking.



VENERDÌ 31 maggio alle ore 9.30 per le attività realizzate dal PATTO DI SUSSIDIARIETA’ 2018 - 2019, avrà luogo una visita guidata alla Villa Romana del Varignano.

La villa romana marittima con darsena e banchina e impianti per la produzione dell’olio, situata al fondo di una piccola valle ricca di acque, circondata da un oliveto, costituisce una testimonianza unica nel territorio ligure.

Per informazioni e prenotazioni Segreteria: V. Persio, 27, La Spezia mart., giov, h 10-12; da lunedì a venerdì h 17-19 tel. 333 9503490 - tel 329 7462081 info@aidealaspezia.org

Il progetto è finanziato dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.



Da LUNEDI’ 3 giugno h 15 30 -17 00 inizia un corso breve intensivo (8 incontri) di GIAPPONESE

Il corso di Lingua Giapponese I livello è rivolto a chi non ha mai studiato la lingua Giapponese. Studio dei kanji, studio grammaticale e lessico. Introduzione alla cultura giapponese. Il mondo dei manga e degli anime. Apprendimento interattivo

con insegnante con esperienze didattiche.



Campus estivo English Summer Camp presso Isa 2 Complesso del 2 Giugno, v le Ferrari dal 17 al 28 giugno. Il campus è rivolto a bambini e ragazzi da 8 a 12 anni / 1° settimana: 17 giugno – 21 giugno / 2° settimana: 24 – 28 giugno. Full immersion in lingua inglese, guidati da docenti madrelingua.

Utilizzando un approccio immediato e divertente, il progetto associa l’apprendimento dell’inglese ad attività ludicoricreative. Il progetto permette ai ragazzi un’esperienza in lingua e cultura inglesi, consentendo loro di entrare direttamente a contatto con docenti madrelingua.



Programma

08:30: Welcoming 08:45-10:30: English class – lezione di inglese in aula

10:30-11:00: Intervallo – Attività libere e merenda

11:00-12:30: attività ricreative in lingua inglese

12:30-13:00: uscita

La prenotazione è obbligatoria



Per info e prenotazioni:

info@aidealaspezia.org ; 331 1238960- 329 7462081 -

Informazioni Segreteria: V. Persio, 27, La Spezia mart., giov, h 10-12; da lunedì a venerdì h 17-19 tel.

333 9503490 - tel 329 7462081 info@aidealaspezia.org

Corsi istituzionali riservati ai soci. Associandosi si potrà partecipare ai corsi al solo costo del rimborso spese.