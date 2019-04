I commissari Vigilante e Amodio, finiti a Mathausen per salvare gli ebrei

La Spezia - Coop Liguria è tra i promotori di “Se siamo qui e non altrove… ’, di Maria Carmela Mugnano,

testo teatrale ispirato dal libro “Polizia e Cittadini nella Resistenza – I Martiri Dimenticati” di Vincenzo Marangione e Tarcisio Trani, Presidente A.N.P.S. della locale Sezione spezzina. I Commissari di Pubblica Sicurezza Vigilante ed Amodio, insieme ad un nutrito gruppo di Agenti della Questura spezzina, furono arrestati per i loro legami con il C.L.N. (Comitato di Liberazione Nazionale) e per aver favorito l’espatrio di intere famiglie ebree grazie al loro importante ruolo.

I due valorosi Funzionari ed alcuni Agenti morirono presso il lager di Mauthausen nei primi mesi del 1945, alto esempio di eroismo nella difesa della dignità umana, contribuendo in un periodo buio della nostra Patria ad indicare la via della Libertà e Democrazia. L’evento teatrale, che racconta l’interrogatorio subìto dai due Commissari presso il carcere di Marassi di Genova ad opera di un alto Ufficiale delle “SS”, ha ottenuto il patrocinio di: Regione Liguria, Provincia di La Spezia, Comune di La Spezia, A.N.P.S., A.N.P.I., A.N.E.D., U.C.E.I., COOP e Comitato Provinciale Unitario della Resistenza di La Spezia , e verrà rappresentato sabato 6 aprile, alle ore 18, presso l’Auditorium Dialma Ruggiero di Via Claudio Monteverdi, nr.117.



L’ingresso è libero e gratuito.



Coop Liguria sostiene la rappresentazione nell’ambito delle molte attività di Tutela della Memoria che promuove in tutta la Regione, in collaborazione con Associazioni e Istituzioni locali.