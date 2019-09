I cimeli del Risorgimento spezzino escono dai magazzini

La Spezia - Domani, venerdì 6 settembre alle 18 apre, nelle sale della Palazzina delle Arti “L. R. Rosaia”, (Via del Prione, 234) la mostra storica "Verde, bianco e rosso. Il Risorgimento spezzino attraverso rari cimeli delle collezioni civiche", frutto della collaborazione tra la Palazzina, sede dell’esposizione, e il Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana”, da cui provengono le opere esposte.

Ideata e curata da Giacomo Paolicchi e Barbara Viale, la mostra si presenta a tal proposito come occasione per esporre parte di quei cimeli risorgimentali che, fin dagli inizi del secolo scorso, erano stati donati al Museo Civico da famiglie spezzine i cui membri avevano partecipato alle lotte di indipendenza per l’Unità d’Italia.



In mostra, per la prima volta, dopo un lungo restauro, si potrà ammirare un’uniforme dei Consiglieri Comunali della città risalente alla prima metà dell’800, quando la Spezia faceva parte del Regno di Sardegna. Il percorso espositivo è inoltre arricchito da due rare stampe gentilmente concesse dalla famiglia Del Santo Zucchini, opere che Sergio Del Santo aveva collezionato nel corso dei suoi studi e ricerche, che rimangono tutt’ora fondamentali per chi desideri dedicarsi alla riscoperta della storia cittadina ottocentesca.

Tale mostra ben si colloca nel filone di quei progetti di valorizzazione della sezione risorgimentale del Museo Etnografico, che sono stati intrapresi nel corso degli anni e in parte sono confluiti in esposizioni temporanee, tra le quali meritano di essere citate Garibaldi alla Spezia negli anni Ottanta del Novecento, La Stanza dell’eroe nel 2011 e Garibaldi al Varignano nel 2017.







Palazzina delle Arti – Via del Prione, 234 – La Spezia

dal 7 settembre al 6 ottobre 2019

martedì - domenica 10.00 – 18.00