I Caduti della Grande Guerra nel Parco progettato per celebrare il loro sacrificio

Sabato all’ombra degli alberi-simbolo la cerimonia rievocativa: i brani del tempo, le testimonianze, la rappresentazione teatrale pensata per l'occasione, il coro e l'ammainabandiera.

La Spezia - Avranno luogo sabato 29 settembre alle 17, presso il Parco della Rimembranza sulla collina di Gaggiola, le celebrazioni per commemorare il centenario della Grande Guerra. Nella solennità del Parco cittadino, all’ombra dei suoi alberi che, nel lontano 4 novembre 1923, furono piantati in onore e ricordo di ogni Caduto nella Grande Guerra, verranno interpretati e rappresentati, ad opera di giovani attori in divisa dell’epoca, stati d’animo e momenti della vita in trincea, così come vissuti e narrati dai tanti soldati che vissero quella tragedia. La commemorazione si concluderà sulla sommità della collina, con l’esecuzione del “Silenzio fuori ordinanza” e con l’ammainabandiera.



La manifestazione in memoria dei militari spezzini caduti nel conflitto è organizzata da Comune della Spezia, Prefettura, Provincia della Spezia e Società Storica Spezzina, in collaborazione con l’Associazione Culturale Circolo La Sprugola, l’Associazione Nazionale Alpini della Spezia, l’Associazione Culturale Iniziative Musicali, l’Unione Corale, la Pro loco di Pitelli e la Compagnia degli Scarti. Si svolge anche grazie al contributo della BVLG (Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana) e della Newcom Srl (Agenzia Vodafone Business), si svolgerà alla presenza delle autorità religiose, civili, militari e di tutte le Associazioni d’Arma, e sarà introdotta da un’esibizione della Banda Dipartimentale della Marina Militare.





PROGRAMMA

PARCO DELLA RIMEMBRANZA

Via San Francesco - Località Gaggiola - La Spezia 29 settembre 2018

Ore 16.50: disposizione Banda Dipartimentale M.M. e rappresentanze Forze Armate nel Piazzale antistante il Parco della Rimembranza

Ore 17.00: raduno dei convenuti e ricevimento delle Autorità

Ore 17.30: esecuzione di brani musicali della Grande Guerra ad opera della Banda Dipartimentale M.M.

Ore 17.55: saluti del rappresentante della Società Storica spezzina

Ore 18.00: interventi autorità civili e militari



Ore 18.30: Inizio manifestazione

1. Un giovane attore, in divisa da ufficiale dell’epoca, accoglie i convenuti all’ingresso del Parco e li intrattiene con alcuni pensieri riguardanti il significato della Cerimonia.

2. Al termine del preambolo, l’Ufficiale guida i convenuti verso la prima stazione rievocativa, mentre una voce fuori campo scandisce i nomi dei militari caduti.

3. Sosta alla prima stazione rievocativa: la voce fuori campo tace, mentre all’interno di una trincea, due soldati discutono della dura condizione in cui devono vivere, dei massacri a cui assistono quotidianamente, dei loro stati d’animo.

4. Ore 18.50 - l’Ufficiale fa proseguire i convenuti verso la seconda stazione di ascolto. La voce fuori campo riprende a scandire i nomi dei Caduti.

5. Ore 19 - Arrivo alla seconda stazione di ascolto - ancora interpretazione e dialoghi. Voce fuori campo termina il suo ruolo.

6. Ore 19.20 - Ripresa del cammino verso la sommità della Collina - il passaggio del corteo viene accolto dal Coro dell’Unione Corale della Spezia, disposto sulla scala che conduce al Piazzale del pennone.

7. Ore 19.30 - Raggiungimento del Piazzale, ammainabandiera con esecuzione del Silenzio fuori ordinanza e benedizione del Vescovo. Saranno presenti nel piazzale posto sulla sommità del Parco S. E. il Vescovo, le Autorità Civili e Militari, il Picchetto d’Onore composto da un elemento per ogni Arma, i Labari delle Associazioni d’Arma.

8. Ore 19.45 - Il giovane Ufficiale consegna ai convenuti un messaggio e si ritira lungo la scala di accesso al Piazzale, scortato dai soldati in divisa d’epoca.