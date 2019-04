I Beatbox tornano al Civico con "Revolution"

La Spezia - Sabato 13 aprile alle 21 in scena al Teatro Civico della Spezia The Beatbox con Revolution - The Beatles Musical 1969-2019 Abbey Road Celebration promosso da Velvet Live, Società dei Concerti Onlus, Sun Music Management



Arriva lo show che ha già ottenuto un successo strepitoso di pubblico e critica nei più prestigiosi teatri: Revolution - The Musical, la storia dei Beatles descritta e impersonata da una delle “tribute band” più famose in Europa, The Beatbox, in uno spettacolo emozionante, pieno di ricordi e canzoni intramontabili.



Revolution - The Musical fa rivivere la straordinaria epopea dei Beatles, con un’immersione totale nei favolosi Sixties, in un emozionante susseguirsi di grandi canzoni e brani indimenticabili, fedelmente proposti ed eseguiti da The Beatbox.



Un viaggio che conduce dagli inizi al Cavern Club di Liverpool, passando per la Beatlemania, continuando con le tournée di enorme successo in tutto il mondo, lo stop ai live, seguito dal concept album della svolta, Sgt. Pepper’s, dagli anni della loro maturità artistica e via, fino agli ultimi due album, Abbey Road e Let It Be, e al mitico concerto finale sul tetto della Apple a Londra. Sul palco The Beatbox, attualmente riconosciuto da stampa e fan club britannici come il miglior “live act” beatlesiano europeo. Sei cambi di scena, costumi fedelmente riprodotti, strumenti originali e su tutto canzoni eseguite con una ricercatezza e un’accuratezza sonora quasi maniacale.



L’abile mano del regista Giorgio Verdelli (Fantastico, Canzonissima, Quelli della Notte, Mr. Fantasy), firma uno spettacolo di alto livello. Un’esperienza veramente irripetibile per beatlesiani doc e anche per tutti coloro i quali hanno nel cuore brani come Yesterday, Let It Be, Get Back, Ticket to Ride.

Ingresso (prevendita esclusa): ? I platea, barcaccia e palchi I fila: € 28 ? II platea, I galleria, palchi II fila: € 22 ? II galleria, palchi III fila: € 15



Info e biglietti: Botteghino Teatro Civico via Fazio 45 e via Carpenino, tel. 0187.727521. Da lunedì a sabato, ore 8:30-12:00, mercoledì anche 16:00-19:00. https://www.vivaticket.it