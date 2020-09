Highsnob, il primo album “Yang” uscirà il 16 ottobre. Da oggi il preorder

La Spezia - Fresco reduce dall’attesa reunion con l’ex socio dei Bushwaka, il concittadino Samuel Heron - ospite nel singolo uscito venerdì scorso, “Per odiarti non ho tempo” (https://smi.lnk.to/perodiartinonhotempo) -, Highsnob si appresta a pubblicare il suo primo album ufficiale, “YANG”, che uscirà in versione fisica e digitale venerdì 16 ottobre e da oggi è disponibile in preorder e presave: https://highsnob.lnk.to/YANG.



Come si intuiva dai tre singoli che hanno anticipato l’uscita, l’album sarà ricco di ospiti di rilievo e con stili differenti: nelle 11 tracce, infatti, oltre a Samuel Heron (“Per odiarti non ho tempo”), Pacestema (“Bugie da bere”) e Junior Cally ed Enzo Dong (“WANNABE VOL. 3”), ci saranno anche Nitro, Mambolosco e Axos. I produttori musicali coinvolti, invece, sono Tradez, Aaron Loud, Luke Giordano, Dat Boi Dee e Iv Eight. Di seguito la tracklist.



TRACKLIST

01 Too much

(prod. Tradez, Aaron Loud)



02 No boyfriend

(prod. Aaron Loud, Luke Giordano)



03 Balaclava feat. Nitro

(prod. Dat Boi Dee)



04 Bad bitch feat. Mambolosco

(prod. Dat Boi Dee, Aaron Loud)



05 Per odiarti non ho tempo feat. Samuel Heron

(prod. Tradez, Aaron Loud, Luke Giordano)



06 Uber black

(prod. Aaron Loud)



07 La rovina feat. Axos

(prod. Dat Boi Dee, Aaron Loud)



08 Rooftop

(prod. Tradez, Aaron Loud)



09 Bugie da bere feat. Pacestema

(prod. Dat Boi Dee)



10 WANNABE VOL. 3 feat. Junior Cally, Enzo Dong

(prod. Iv Eight)



11 Yin & Yang

(prod. Tradez, Aaron Loud)



HIGHSNOB cresce a La Spezia e si appassiona al rap al termine degli studi. Nel quartiere di periferia in cui vive comincia a comporre i primi pezzi ma è quando si trasferisce a Milano che inizia a pubblicarli, prima con il progetto Bushwaka, poi, dal 2016, da solista. Il suo primo singolo, "Harley Quinn" (certificato disco d'oro) evidenzia la sua capacità di fondere le sonorità della trap con la potenza di rime e contenuti del rap classico. Lo stile di Highsnob, con i successivi brani, andrà a delinearsi sempre meglio, fino a tradursi nel suo primo EP, "PrettyBoy" (2017), di cui fa parte “Fa volare" e in cui si fanno notare i featuring con Ernia e Livio Cori. Il suo 2018 inizia con la pubblicazione di “WANNABE” in coppia con Junior Cally che farà parte, insieme all’altro singolo "La migliore vendetta”, del suo primo progetto da indipendente, "Bipopular". Nel 2019 bissa il successo pubblicando "WANNABE VOL. 2" sempre con Junior Cally che consacra il brano come una saga di culto tra il pubblico urban. A questo seguono l’hit "23 coltellate" feat. Mambolosco (entrata nelle playlist internazionali di cloud rap) e l'EP "Yin". Subito dopo si concentra sulla scrittura del suo primo album ufficiale, “Yang”, anticipato da ”WANNABE VOL. 3” in cui, oltre a Junior Cally, c’è un altro ospite di rilievo, Enzo Dong, dal singolo estivo “BUGIE DA BERE”, influenzato dal reggaeton e con il featuring di Pacestema, cantante emergente incontrata per caso a Milano, e da “Per odiarti non ho tempo” che finalmente ricompone il duo Bushwaka con Samuel Heron.