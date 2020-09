Highsnob e Samuel Heron di nuovo insieme con il singolo “Per odiarti non ho tempo”

La Spezia - Esce oggi in digitale, “Per odiarti non ho tempo”, il nuovo singolo di Highsnob che segna il ricongiungimento artistico del rapper con il suo concittadino Samuel Heron, ospite nel brano. I due artisti spezzini infatti, dopo aver condiviso l'esperienza in duo nei Bushwaka, anche grazie ai continui appelli dei fan, tornano a collaborare dopo quattro anni intensi in cui entrambi hanno raggiunto importanti traguardi personali. Dopo “Bugie da bere”, il brano è una nuova anticipazione di “Yang”, il primo album ufficiale di Highsnob di prossima uscita per Sony Music. “Per odiarti non ho tempo” è un brano rap melodico con sonorità calde e un titolo che, nell'epoca degli hater da social network, dice già molto...



“Con Samuel - racconta Highsnob - dopo esserci trasferiti insieme a Milano e aver fondato i Bushwaka, dal 2016, nonostante lo scioglimento del gruppo, non ci siamo mai persi di vista. Nell'ultimo anno ci siamo sentiti sempre più spesso e man mano è cresciuta in tutti i due l'idea di fare un nuovo brano insieme. Sappiamo che alcuni fan si aspettano un pezzo nel vecchio stile ma, ovviamente, è impossibile, anzi, entrambi abbiamo deciso di collaborare di nuovo anche per far percepire il nostro percorso di crescita, la maturità umana e artistica che abbiamo raggiunto”.



Highsnob cresce alla Spezia e si appassiona al rap al termine degli studi. Nel quartiere di periferia in cui vive comincia a comporre i primi pezzi ma è quando si trasferisce a Milano che inizia a pubblicarli, prima con il progetto Bushwaka, poi, dal 2016, da solista. Il suo primo singolo, "Harley Quinn" (certificato disco d'oro) evidenzia la sua capacità di fondere le sonorità della trap con la potenza di rime e contenuti del rap classico. Lo stile di Highsnob, con i successivi brani, andrà a delinearsi sempre meglio, fino a tradursi nel suo primo EP, "PrettyBoy" (2017), di cui fa parte “Fa volare" e in cui si fanno notare i featuring con Ernia e Livio Cori. Il suo 2018 inizia con la pubblicazione di “WANNABE” in coppia con Junior Cally che farà parte, insieme all’altro singolo "La migliore vendetta”, del suo primo progetto da indipendente, "Bipopular". Nel 2019 bissa il successo pubblicando "WANNABE VOL. 2" sempre con Junior Cally che consacra il brano come una saga di culto tra il pubblico urban. A questo seguono l’hit "23 coltellate" feat. Mambolosco e l'EP "Yin". Subito dopo si concentra sulla scrittura del suo primo album ufficiale, “Yang”, anticipato da ”WANNABE VOL. 3” in cui, oltre a Junior Cally, c’è un altro ospite di rilievo, Enzo Dong, e dal singolo estivo “BUGIE DA BERE”, influenzato dal reggaeton e con il featuring di Pacestema, cantante emergente incontrata per caso a Milano.



