Hammamet e gli altri, la settimana cinematografica al Nuovo e Astoria

La Spezia - Una nuova settimana di proiezioni cinematografiche al cinema "Il Nuovo" della Spezia ed "Astoria" di Lerici. Ecco nell'ordine i programmi, le date e le trame dei film.



Cinema "Il Nuovo", La Spezia

MERCOLEDI 8 GENNAIO

17-19 ESCHER VIAGGIO NELL’INFINITO

21 SORRY WE MISSED YOU (Versione doppiata in italiano)



GIOVEDI 9 GENNAIO

17-21 SORRY WE MISSED YOU



VENERDI 10 GENNAIO

17-21 SORRY WE MISSED YOU (Versione doppiata in Italiano)

19 SORRY WE MISSED YOU ( versione originale con sott. in italiano)



SABATO 11 GENNAIO

15 LA TRAVIATA ( Dal Teatro Opera' di Parigi)

18-20-22 SORRY WE MISSED YOU (Tutti gli spettacoli doppiati in italiano)



DOMENICA 12 GENNAIO

15-17-19 SORRY WE MISSED YOU (Versione doppiata in italiano)

21 SORRY WE MISSED YOU (Versione originale con sott. in italiano)



LUNEDI 13 GENNAIO

16-17.45 LEONARDO LE OPERE ( La Grande Arte al Cinema)

21 CENA CON DELITTO ( Rassegna English Movie)



MARTEDI 14 GENNAIO

15.30-17.15 LEONARDO LE OPERE ( La Grande Arte al Cinema)

19 CENA CON DELITTO ( Rassegna English Movie)

21.15 MANASLU LA MONTAGNA DELLE ANIME ( Cinema e Montagna)



MERCOLEDI 15 GENNAIO

15.30-17.15-19 LEONARDO LE OPERE ( La Grande Arte al Cinema)

21 CENA CON DELITTO ( Rassegna English Movie)



CINEMA TEATRO ASTORIA LERICI

MERCOLEDI 8 GENNAIO

21 STAGIONE TEATRALE 2020: TROPICANA



GIOVEDÌ 9 GENNAIO

21 HAMMAMET



VENERDI 10 GENNAIO

21 HAMMAMET



SABATO 11 GENNAIO

15.45-18.00-21.00 HAMMAMET



DOMENICA 12 GENNAIO

15.45-18.00-21.00 HAMMAMET



LUNEDI 13 GENNAIO

17 LEONARDO LE OPERE ( La Grande Arte al Cinema)

21 HAMMAMET



MARTEDI 14 GENNAIO

17-21 LEONARDO LE OPERE ( La Grande Arte al Cinema)



MERCOLEDI 15 GENNAIO

17-19 LEONARDO LE OPERE ( La Grande Arte al Cinema)

21.00 HAMMAMET



Le trame

SORRY WE MISSED YOU

Regia di Ken Loach. con Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor, Ross Brewster. o Titolo originale: Sorry We Missed You. - Gran Bretagna, Francia, Belgio, , durata 100 minuti. Loach non scrive romanzi, dirige film ma lo fa con la stessa passione e anche, perché no, con la stessa forma di indignazione. Non si tratta mai con lui di pauperismo, di commiserazione e tantomeno di populismo. A un certo punto del film c'è una reazione verbale da parte di uno dei protagonisti che, se non fosse che al cinema ci si comporta diversamente che a teatro, spingerebbe all'applauso. In quel momento ti accorgi di come Loach abbia saputo leggere non solo nella psicologia dei personaggi (che nel suo cinema sono sempre 'persone') ma pure in quella dello spettatore



VIDEOPOESIA

“L'ultima volta che ho pensato al futuro”, dal testo omonimo di Filippo Lubrano.La videopoesia diretta dal regista Silvio Trinchero è interamente ambientata in luoghi della nostra provincia, ed esplora il rapporto sempre più inconciliabile nella gig economy tra felicità e mondo del lavoro. I poeti Andrea Bonomi e Filippo Lubrano si muovono in questi spazi marginali con una presenza al contempo pesantissima ed eterea, in un climax di tensione anacronistico eppure terribilmente contemporaneo.



ESCHER VIAGGIO NELL’INFINITO

Regia di Robin Lutz. con George Escher, Jan Escher, Liesbeth Escher, Stephen Fry, Graham Nash. Titolo originale: Escher: Het Oneindige Zoeken. - Paesi Bassi, , durata 90 minuti. Questo film adotta la maestosità come metro narrativo della vita e delle opere del maestro Escher. E' obiettivamente una scelta in linea con ciò che questo grande artista/matematico ha rappresentato coi suoi lavori. Ogni sua impresa colpisce fortemente l'immaginario dell'osservatore, che non può rimanere impassibile di fronte ai paradossi tecnici che si trova di fronte. E' la raffigurazione di una logica impossibile, l'espressione di un surrealismo geometrico elevato a potenza...Ammirevole.



SULLE ALI DELL’AVVENTURA

Regia di Nicolas Vanier. Un film con Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Luis Vasquez, Lilou Fogli, Frédéric Saurel. Titolo originale: Donne moi des ailes. Titolo internazionale: Spread Your Wings. - Francia, durata 113 minuti. Un racconto tratto dalla storia vera di Christian Moullec, soprannominato "birdman" (l'uomo uccello) per aver dedicato la sua vita ad allevare e addestrare oche orfane, volando letteralmente con loro.



(La Grande Arte al Cinema) LEONARDO LE OPERE

I dipinti e i disegni del genio del Rinascimento sono al centro del docu-film che presenta sul grande schermo i dipinti del Maestro in qualità Ultra HD. Le opere includeranno, tra le altre, La Gioconda, L'Ultima cena, La Dama con l'ermellino, Ginevra de 'Benci, La Madonna Litta, La Vergine delle Rocce. L'obiettivo è quello di ripercorrere, attraverso il prisma della sua pittura, anche la vita di Leonardo (1452-1519): l'inventiva, le capacità scultoree, la lungimiranza nell'ambito dell'ingegneria militare e la capacità di districarsi nelle vicende politiche del tempo.



ENGLISH MOVIE: CENA CON DELITTO

Regia di Rian Johnson. Un film con Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon Titolo originale: Knives Out. USA, durata 131 minuti.Un crime in stile Agatha Christie, nel quale al sagace investigatore Benoit Blanc deve scoprire chi ha ucciso il romanziere 85enne Harlan Thrombey , rinvenuto senza vita nella sua abitazione in circostanze non chiare, dopo una festa per il suo compleanno. Il brillante detective è sicuro che l'uomo sia stato ucciso e inizia a indagare su chi possa essere l'omicida., per Blanc infatti chiunque può essere il colpevole. Sia i familiari che la servitù avrebbero avuto un movente per sbarazzarsi di Harlan, quindi tutti sono sospettati.L'imminente lettura del testamento fa emergere i conflitti familiari, nonché l'avidità e la brama dei parenti dello scrittore VERSIONE ORIGINALE CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO



MANASLU LA MONTAGNA DELLE ANIME

Manaslu Regia di Gerald Salmina. Un film con Christian Bianco, Marco Boriero, Sarah Born (II), Verena Buratti, Simon Gietl. Titolo originale: Manaslu - Berg Der Seelen. Austria,, durata 128 minuti Il ritratto della vita di Hans Kammerlander, uno dei più grandi scalatori del nostro tempo. Il trionfo che lo ha reso famoso in tutto il mondo è la più veloce salita alla vetta dell'Everest in 16 ore e 40 minuti nel 1996, seguita dalla prima discesa con gli sci dalla montagna più alta del mondo.



HAMMAMET

Regia di Gianni Amelio. Un film con Pierfrancesco Favino, Livia Rossi, Luca Filippi, - Italia, durata 126 minuti Raccontare gli ultimi sei mesi di Bettino Craxi è l'obiettivo, difficile e molto sensibile per l'Italia, dell'ultimo film di Gianni Amelio dal titolo Hammamet. Sono passati 20 anni dalla sua fine prematura in Tunisia, complesso dire se pochi o molti per cominciare a guardare con il giusto distacco il discusso leader politico socialista. Ma Gianni Amelio con la complicità di un Pierfrancesco Favino reso straordinariamente somigliante



STAGIONE TEATRALE 2020 LERICI TROPICANA

Con Claudia Marsicano. Tropicana è un brano del Gruppo Italiano: dopo aver dominato le classifiche dell’estate 1983, diventa un brano simbolo dell’estate. Ma di cosa parla davvero questa canzone? Utilizzando in maniera paradigmatica il brano e l’esperienza del Gruppo Italiano, lo spettacolo apre una riflessione sul rapporto tra arte e mercato. Sul palco l’identità della compagnia si sovrappone a quella del Gruppo Italiano, in un cortocircuito tra identità reali e immaginarie, in cui ogni interprete sembra fare “outing” delle proprie debolezze, vigliaccherie e speranze.



STAGIONE TEATRALE 2020 CARRARA TRAVIATA L’INTELLIGENZA DEL CUORE LELLA COSTA

Lella Costa torna a confrontarsi con l’opera teatrale-musicale che rende omaggio a tutte le “traviate” del mondo ma anche alle donne, ai loro incanti e disincanti nell’amore. E lo fa non solo attualizzando un tema che continua ad essere centrale nella sua poetica “l’intelligenza del cuore”, ma rivedendo assieme a Gabriele Vacis la messinscena.