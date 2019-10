Halloween si festeggia anche a Follo Alto

La Spezia - Festa di Halloween in programma anche a Follo Alto domani giovedì 31 ottobre. L'appuntamento è dalle 20 in poi al Circolo Arci (ingresso gratuito, tessera obbligatoria). È gradito un outfit grottesco, bizzarro e spaventevole. Il travestimento migliore vincerà un cocktail gratis e un rifornimento di dolcini per due giorni.



“Risplendente di perle e rubini è la porta della magione.

Ma diaboliche cose vestiti di lutti sono in agguato per il paese e dentro la casa.

Quando entrerete nel giardino, dalle finestre rosse, vedrete varie forme fantastiche in moto al suono di melodie dissonanti.

Un veloce fiume di spettri varcherà le soglie”.