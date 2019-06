Ha preso il via "Avanti Pop", la prima serata è dedicata ai giovani

La Spezia - Ha preso il via oggi pomeriggio nell'area del Boschetto dei Giardini pubblici Avanti Pop, la festa della Cgil spezzina.

Il taglio del nastro è stato dato dalla segretaria provinciale della Camera del Lavoro, Lara Ghiglione, alla presenza di un pubblico numeroso e di molti rappresentanti delle sigle di categoria.



Nel corso della serata si svolgerà l'evento dedicato ai più giovani "La generazione controcorrente - Festa degli studenti" con Giulia Biazzo, Uds nazionale, Francesco Boscheri, Rete Studenti Medi nazionale, Biase D'Andrea, Uds Liguria, Pierpaolo Rtrovati, “il Caffè Corretto” e Ali Veliko, Uds La Spezia, a seguire Jinot e Scrittura della Luce live.

Poi ci saranno altri tre giorni di eventi.



Il programma



Venerdì 21 giugno

16 Presentazione mostra fotografica “Resistenza operaia a Berlino 1942-1945” Paolo Migone, Centro documentazione Logos, Ulderico Carra, Logos, Marzio Artiaco ANPI Muggiano, Luigi Pellegrino Spi Cgil.



17.30 Presentazione del libro: Contrattare l'innovazione digitale, di Alessio Gramolati e Gaetano Sateriale, Ediesse edizioni, con Chiara Mancini e Cinzia Maiolini



18.30 La bestia. Fake news e propaganda social nell'era dell'odio Con Alex Orlowski e Sandro Ruotolo.



21 Senti che muscoli Slam poetry! Work edition a cura di Mitilanti



Sabato 22 giugno

Ore 21 Piotta in concerto + guest Monica P, ingresso gratuito



Domenica 23 giugno

18.30 Presentazione del libro: Samia non torna a scuola di Sara Ficocelli, con Fabrizio Bartelloni, Mds editore, Catia Castellani, insegnante, Giada Zappelli, responsabile immigrazione Camera del Lavoro della Spezia. Sarà presente l'autrice.



19.30 Apericena sottoscrizione in sostegno di Ong Mediterranea



19.45 Premiazione Contest LiberaMENTE



21 In rotta con Landini. Amerigo Lualdi intervista Maurizio Landini



22.30 Dj set finale



Stand gastronomici a cura di Piccoloblù e Birrificio del Golfo, stand informativi, spazio bimbi, spazio sport Arci Uisp, libreria dalle 17.30 tutti i giorni della festa