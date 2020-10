Gruppo Astronomia Digitale, convegno in modalità telematica

La Spezia - Il GAD - Gruppo Astronomia Digitale, punto di riferimento dell'astronomia e ricerca che ha sede alla Spezia, comunica che si svolgerà in modalità telematica, sulla piattaforma di web conference GoToMeeting, nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 ottobre, l’edizione numero 28 del Convegno Nazionale del Gruppo Astronomia Digitale (GAD), il gruppo astronomico di ricerca della Spezia, e i Meeting delle Sezioni Nazionali di Ricerca UAI “Pianeti Extrasolari” e “Stelle Variabili”, già da molti anni previsti nell’ambito del Convegno. L’evento online, aperto a tutti i curiosi e appassionati del cielo, è organizzato dal Gruppo Astronomia Digitale di La Spezia e dall’Unione Astrofili Italiani, in collaborazione con l’associazione Marsec.



Il convegno sarà l’occasione per illustrare e commentare ciò che è stato fatto in vari ambiti di ricerca astronomica amatoriale, anche in collaborazione con astronomi professionisti – per esempio nel campo dello studio di pianeti extrasolari, di stelle variabili e di corpi minori del Sistema Solare. Fra i numerosi ospiti di prestigio, che da sempre onorano questa importante manifestazione nazionale che il GAD organizza annualmente, quest'anno ci sarà la partecipazione del Prof. Paolo Mietto (Università di Padova), con la relazione "Il tempo fra astronomia e geologia", il Prof.Roberto Ragazzoni (direttore dell'Osservatorio Astronomico di Padova e responsabile del telescopio su Cheops) che parlerà dell'argomento "Ma quanto sono luminose le strisciate dei satelliti?", il Dott. Simone Zaggia (Osservatorio Astronomico di Padova) con "Fotometria delle eclissi degli altri mondi" (pianeti extrasolari), l'Ing. Stelio Montebugnoli (Senior Engeener, ex Direttore del Radiotelescopio di Medicina) "Programmi SETI e SETA" (la ricerca della vita nel cosmo).



Il presidente del GAD, Claudio Lopresti, responsabile delle Sezioni Nazionali di Ricerca "Pianeti Extrasolari" e "Stelle Variabili" UAI, nella giornata di sabato farà una relazione dedicata al programma di ricerca DETEX, sui pianeti extrasolari, che è il programma di ricerca in Italia della Sezione Nazionale. Negli anni il Convegno GAD, che ha sede alla Spezia, giunto alla 28a edizione si è consolidato come punto di riferimento per gli amanti del cielo, degli astrofili per i temi della ricerca astronomica amatoriale, ma anche per la valenza didattica, divulgativa e scientifica in Italia.

Le sue edizioni, ricche di contenuti, di grande valore, grazie al lavoro che ha portato l’astrofilia italiana a livelli molto alti in diversi campi di attività, di tecniche e di ricerca, quali le tecniche di osservazione, astrofotografia, radioastronomia, produzione di software, fotometria, spettroscopia, robotizzazione dei sistemi, trattamento delle immagini, autocostruzione, e molto altro.



Quest’anno, per la prima volta, il convegno si svolgerà in modalità virtuale sulla piattaforma GoToMeeting, in modalità telematica, per le ragioni sanitarie che tutti sappiamo, ma si spera che il prossimo anno, alla ventinovesima edizione, si possa continuare nella tradizione dell’incontro ravvicinato fra gli interessati. Il programma prevede sabato 10 ottobre, dalle 10 alle 13, dopo l’apertura del Convegno e il saluto degli organizzatori ai partecipanti, verrà presentato il programma dell’evento. Seguiranno le relazioni di Fotometria e Astronomia Digitale e i Meeting delle Sezioni Nazionali di Ricerca UAI “Pianeti Extrasolari” e “Stelle Variabili”. I lavori del convegno riprenderanno nel pomeriggio di sabato e si concluderanno nella mattinata di domenica. Più avanti il programma dettagliato.



Come partecipare:

E’ possibile partecipare al 28° Convegno del GAD e ai meeting UAI da computer, tablet o smartphone. Collegarsi 10 minuti prima dell’inizio delle sessioni al seguente link: https://www.gotomeet.me/UAI-Webconf/delegazione

La partecipazione è libera e gratuita (ma non anonima).