Grandi nomi e belle storie, riparte la stagione del Teatro ragazzi al Civico

La Spezia - "Se le scuole dovessero avere difficoltà a partecipare alla stagione del Teatro ragazzi il Comune farà la sua parte. Gli istituti si rivolgano al mio ufficio di gabinetto e faremo il possibile per coinvolgerli". Con queste parole il sindaco della Spezia Pier Luigi Peracchini ha lanciato un appello a tutti gli istituti scolastici per coinvolgerli nella nuova stagione del Civico dedicata ai più giovani che aprirà martedì 20 novembre con lo spettacolo "Il piccolo clown" portato in scena dalla Compagnia dei somari e Aria teatro. La presentazione si è tenuta questa mattina sul palco del teatro della città con il sindaco, il presidente della commissione scientifica Matteo Taranto e il commissario Alessandro Maggi.

“Altro appuntamento irrinunciabile per il Teatro Civico è il cartellone pensato dalla commissione artistica per i più piccoli, per promuovere fin dall’infanzia la cultura, la passione e il fascino del teatro – ha aggiunto il sindaco Pierluigi Peracchini – il cartellone proposto non ha nulla da invidiare a quello della stagione già presentata perché si tratta di produzioni di altissimo profilo artistico e intellettuale. Sono tante le linee di riflessione negli spettacoli: la relazione padre figlio, la differente percezione del tempo nei bambini e negli adulti, le reinterpretazioni delle favole più famose, uno spettacolo su Leonardo di cui quest’anno ricorrono i 500 anni dalla morte, la disabilità, la povertà e la storia antica. Il cartellone vanta anche due preziose produzioni spezzine , il Coro Kids Fabrizio De André di Gloria Clemente e il centro di danza di Loredana Rovagna, in collaborazione con l’Istituto Don Lorenzo Milani a cui è affidata la chiusura della stagione ragazzi con uno spettacolo vincitore del bando SIAE. Vorrei in ultimo rivolgere un sentito ringraziamento alla commissione del Teatro Civico, coordinata da Matteo Taranto di cui fanno parte Alessandro Maggi e Roberto Di Maio, per il grande lavoro e la sensibilità che hanno riservato nel costruire anche quest’anno un grande cartellone per promuovere la cultura del teatro nelle nuove generazioni della nostra Città.”



La stagione del Teatro ragazzi sarà composta da nove spettacoli della durata media di 50 minuti con autentiche primizie e, per la prima volta alla Spezia, il musical "A Chistmas Carol" con Roberto Ciufoli si annuncia partecipatissima.

"Questa stagione teatrale - ha spiegato il presidente Matteo Taranto - è frutto di una stagione importante e che garantisse il grande lavoro svolto l'anno scorso: che si sposa con il massimo della qualità e della proposta. Noi pensiamo che i bambini siano gli adulti di domani, sembra una frase fatta, retorica ma è la realtà. Noi dobbiamo garantire ai bambini un teatro fruibile e intelligente. I temi variano tantissimo e sono molti: si va dal rapporto padre e figlio, povertà, scuola. Sono argomenti che verranno portati in scena da grandi compagnie internazionali e pluripremiate. Voglio citare "A Christmas Carol" perché è il grande musical che torna sul palco del Civico. E' uno spettacolo per tutti, Dickens parla di essenza. Torna Emma Dante, è staordinaria e si cimenta con spettacoli forti e interessanti. Avremo anche spettacoli di grande impatto visivo e scenico. Un esempio è "Becco di rame" con il Teatro nero: attori con le tute nere animeranno delle marionette raffiguranti animali portando in scena un tema delicato come la disabilità. L'anno scorso non ho perso nemmeno uno spettacolo e quest'anno cercherò di fare lo stesso".



La particolarità di questa stagione del Teatro ragazzi è anche il fortissimo legame con il territorio. Il produttore di "A Christmas Carol" è spezzino e tra le punte di diamante della stagione ci sarà anche il coro Fabrizio De Andrè di Gloria Clemente e uno spettacolo della coreogografa e insegnante spezzina di fama internazionale Loredana Rovagna che chiuderà la stagione del teatro ragazzi.

"Il legame con la città è forte - ha dichiarato Alessandro Maggi della commissione tecnico scientifica del Civico - ed è voluto. Il nostro intento combinare le eccellenze della città con delle presenze da fuori che rappresentino una qualità estrema. Secondo noi può fare traino e da stimolo. Crea scambio, collaborazioni, fa cresere la città, l'interesse anche la curiosità delle compagnie che vengono. E' una cosa assolutamente voluta".