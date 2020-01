Grande cena di carnevale alla parrocchia di San Giovanni a Migliarina

La Spezia - Fervono i preparativi per la cena di carnevale nella parrocchia San Giovanni Battista a Migliarina. L'appuntamento è fissato per l'8 febbraio alle 20.15 e l'organizzazione chiama grandi e piccoli con un menù colorato e gustoso.

Si parte con l'antipasto di Pulcinella seguiti dalle speciali mezzemaniche Mascherine alla Rugantino e gustosi involtini di maiale ribattezzati "Girelle di Arlecchino", per i più piccoli pasta in bianco, al sugo oppure al pesto, cotoletta e patate fritte. Arriveranno poi i mitici "stracci" e sono comprese anche le bevande: acqua, vino e caffè. Le offerte per i menù partono da 15 e 5 euro. L'ingresso per la festa è su Via del Canaletto. Per info e prenotazioni, entro il 4 febbraio, è consultabile la pagina social della parrocchia e il numero 3913163395.