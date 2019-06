Gran opening del De Terminal al Ponte Thaon di Revel

La Spezia - Domenica 16 giugno, alle 18 riapre De Terminal, il locale sulla banchina del molo spezzino a pochi passi dal Ponte Thaon di Revel e dal Porto Mirabello e a pochi minuti a piedi dal centro storico tornando ad essere l’epicentro della movida locale con una proposta culturale trasversale ed un ricco calendario di attività.

De Terminal edificio di proprietà della Marina Militare in concessione alla Autorità Portuale che per la prima volta viene riconvertito ad uso di servizio, rivelandosi un importante opportunità di sviluppo per il fronte mare e per tutta la nostra città.

De Terminal è un connettore tra il centro città ed il mare, è un servizio ai cittadini e ai turisti, è un benvenuto ai croceristi. Un contenitore di iniziative legate al mare, alla musica, all’arte, al cibo e al territorio.

“Questo progetto - scrivono dal De Terminal - considera la fruizione dell'area ai piedi del Ponte Thaon di Revel una risorsa in grado di dare linfa vitale alla città e ai turisti, fornendo un servizio che al momento non c’è.

Il progetto ha come obiettivi: creare una vetrina sulla città, vivere l’area ai piedi del Ponte Thaon di Revel, creare momenti di aggregazione all’aria aperta, riconnettere il centro cittadino al mare, dare un servizio alla città, ai turisti, con particolare attenzione ai flussi delle crociere, dare centralità al mare e ai prodotti del territorio, creando un ponte anche con le altre iniziative che si svolgono in città. Le iniziative e le attività proposte sono consultabili sulle pagine Facebook e Instagram @Determinal.sp