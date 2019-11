Gli orsi invadono gli schermi spezzini

La Spezia - Vi va una serata al cinema? Ecco le proposte dei cinema Il Nuovo (La Spezia), Astoria (Lerici) e Garibaldi (Carrara).



CINEMA IL NUOVO LA SPEZIA



MERCOLEDI 13 Novembre

Ore 16.00 UNA CANZONE PER MIO PADRE

Ore 18.00 WINTER ADÉ (Addio inverno)CADUTA MURO DI BERLINO (unico biglietto vale per tutti i film della rassegna)

Ore 20.00 ANNA FRANK VITE PARALLELE

Ore 21.30 PSYCOMAGIA UN’ARTE PER GUARIRE Alejandro Jodorowsky



GIOVEDI 14 Ottobre

Ore 15.00 LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA

Ore 16.30 -19.00 -21.30 PARASITE



VENERDI 15 Novembre

Ore 15.00 LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA

Ore 16.30 -19.00 -21.30 PARASITE



SABATO 16 Novembre

Ore 15.00 LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA

Ore 16.30-19.00 -21.30 PARASITE



DOMENICA 17 Novembre

Ore 10.30 (mattinèe)-14.30 LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA

Ore 16.00 -18.15-20.45 PARASITE



LUNEDI 18 Novembre

Ore 15.15 Rassegna : Movie English C’ERA UNA VOLTA HOLLYWOOD ( Originale con sott.italiano)

Ore 18.00 THE REPORT (Anteprima)

Ore 21.00 EUROPA E CINEMA ( ingresso libero)



MARTEDI 19 Novembre

Ore 16.00 -21.00 THE REPORT (Anteprima)

Ore 18.00 Rassegna : Movie English C’ERA UNA VOLTA HOLLYWOOD ( Originale con sott.italiano)



MERCOLEDI 20 Novembre

Ore 15.45 THE REPORT (Anteprima)

Ore 18.00 Rassegna :Movie English C’ERA UNA VOLTA HOLLYWOOD (Originale con sott.italiano)

Ore 21.00 THE ANSWER LA RISPOSTA (Anteprima)



CINEMA TEATRO ASTORIA LERICI



MERCOLEDI 13 Novembre

Ore 17.00-21.00 ANNA FRANK VITE PARALLELE



GIOVEDI 14 Novembre

Ore 21.00 LA BELLE EPOQUE



VENERDI 15 Novembre

Ore 21.00 LA BELLE EPOQUE



SABATO 16 Novembre

Ore 15.30-17.30-21.00 LA BELLE EPOQUE



DOMENICA 17 Novembre

Ore 15.00-17.00-20.30 LA BELLE EPOQUE



LUNEDI 18 Novembre

Ore 21.00 LA BELLE EPOQUE



MARTEDI 19 Novembre

RIPOSO



MERCOLEDI 20 Novembre

RIPOSO



CINEMA TEATRO GARIBALDI CARRARA



MERCOLEDI 13 Novembre

Ore 16.00-18.00 ANNA FRANK VITE PARALLELE

Ore 20.15 THE IRISHMAN



GIOVEDI 14 Novembre

Ore 15.30 AILO UN’AVVENTURA SUL GHIACCIO (Bambini Gratis al Cinema)

Ore 18.45 PARASITE

Ore 17.00- 21.00 MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI ( rassegna:Diverso da Chi?)



VENERDI 15 Novembre

Ore 14.30 IL CINEMA CHE CRESCE (Ingresso Libero)

Ore 18.00 AILO UN’AVVENTURA SUL GHIACCIO (Bambini Gratis al Cinema)

Ore 21.00 PARASITE



SABATO 16 Novembre

Ore 15.00 AILO UN’AVVENTURA SUL GHIACCIO (Bambini Gratis al Cinema)

Ore 16.40-19.05-21.30 PARASITE



DOMENICA 17 Novembre

Ore 15.00 AILO UN’AVVENTURA SUL GHIACCIO (Bambini Gratis al Cinema)

Ore 16.40-19.05-21.30 PARASITE



LUNEDI 18 Novembre

Ore 21.00 PSYCOMAGIA UN’ARTE PER GUARIRE Alejandro Jodorowsky (Lunedi di coppia-entri in due paga uno)



MARTEDI 19 Novembre

Ore 21.00 PSYCOMAGIA UN’ARTE PER GUARIRE Alejandro Jodorowsky



MERCOLEDI 20 Novembre

Ore 21.00 Stagione Teatrale: L’ATTIMO FUGGENTE



UNA CANZONE PER MIO PADRE basato su una storia vera, che negli Stati Uniti (dove è già uscito con il titolo “I can only imagine”) ha avuto un importante riscontro di pubblico ed ha aiutato migliaia di giovani a crescere ancorati alla speranza e alla bellezza della vita.In particolare questo film analizza alcuni punti critici dello sviluppo dei ragazzi che possono portare spesso i giovani verso forme di dipendenza quali l’alcool, la droga, il sesso, alienazione dalla realtà etc. quali:CONSIGLIATO ANCHE PER LE SCUOLE



WINTER ADÉ (Addio inverno)Poco prima del crollo della DDR, Helke Misselwitz ha viaggiato in treno attraverso il paese, intervistando donne della Germania dell'Est di varie età e provenienze. Rivelando le loro frustrazioni, speranze e aspirazioni personali e professionali Misselwitz dipinge il quadro di una società che cambia.



ANNA FRANK VITE PARALLELE Regia di Sabina Fedeli, Anna Migotto. Un film con Helen Mirren, Martina Gatti. Titolo originale: #Anne Frank Parallel Stories. Come sarebbe stata la vita di Anne Frank se avesse potuto vivere dopo Auschwitz e Bergen Belsen? Cosa ne sarebbe stato dei suoi desideri, delle speranze di cui scriveva nei suoi diari? Cosa ci avrebbe raccontato della persecuzione, dei campi di concentramento? Come avrebbe interpretato la realtà attuale, il rinascente antisemitismo, i nuovi razzismi? Certo è che, ancora oggi, Anne resta un punto di riferimento, uno specchio attraverso cui i ragazzi imparano a guardare il mondo e a farsi delle domande. Anne scriveva di sé, di ciò che accadeva nell'Europa in fiamme, del Nazismo. E per confidare le sue paure e le sue riflessioni inventa un'amica immaginaria: Kitty. CONSIGLIATO ANCHE PER LE SCUOLE



PSYCOMAGIA UN’ARTE PER GUARIRE Regia di Alejandro Jodorowsky. con Alejandro Jodorowsky. Francia, , durata 100 minuti. In un contesto informale Alejandro Jodorowsky, rivolto all'obiettivo, spiega oggi, come ha elaborato negli anni la psicomagia. Terapia che, a differenza della psicanalisi freudiana, affonda le sue radici nell'arte e non nella scienza, si basa sulle azioni e non sulla parola e non da ultimo incoraggia il terapista a toccare le persone che lo consultano. "La parola nacque nella mia testa cinquant'anni fa sotto forma di un massaggio iniziatico", afferma. Seguono quindi, isolate l'una dall'altra da dissolvenze a nero, le riprese video delle situazioni in cui il regista di La montagna sacra, talvolta con l'aiuto di assistenti, ha messo in pratica il metodo. Capitoli di una medicina artistica irrazionale in progress che risponde al principio per cui "non si può insegnare all'inconscio di parlare il linguaggio della realtà. È la ragione, cui può essere insegnato a parlare il linguaggio del sogno".



LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA Regia di Lorenzo Mattotti. con Toni Servillo, Antonio Albanese, . Titolo originale: La fameuse invasion des ours en Sicile. G- Francia, Italia, durata 82 minuti. Dino Buzzati, uno dei più importanti autori della letteratura italiana del Novecento, scrisse e disegnò «La famosa invasione degli orsi in Sicilia» in qualità di zio per intrattenere le nipoti pubblicandola tra il gennaio e l'aprile 1945 sul Corriere della Sera fino a quando il quotidiano dovette sospendere le pubblicazioni in seguito alla Liberazione e la storia rimase incompleta. L'autore la rivide, la completò e la pubblicò nello stesso anno.Chi avrà la fortuna (e il piacere) di assistere a questa versione del testo portata sul grande schermo da Lorenzo Mattotti potrà legittimamente chiedersi perché ci siano voluti 74 anni (e sei di lavorazione) perché ciò accadesse. CONSIGLIATO ANCHE PER LE SCUOLE



PARASITE Regia di Bong Joon-ho. con Song Kang-ho, Sun-kyun Lee, Choi Woo-Sik, Hyae Jin Chang, Park So-dam. Titolo originale: Parasite. - Corea del sud,, durata 132 minuti. Il film è stato premiato al Festival di Cannes, Parasite di Bong Joon-ho è una splendida sorpresa del Concorso, e siamo molto felici che Academy Two ne abbia comunicato in questi giorni la distribuzione in Italia. Questo originale autore sudcoreano che usa il cinema di genere e di serie b in maniera un po' politica (come negli anni settanta e all'inizio degli ottanta faceva, pur tenendo conto delle tante differenze, il cinema di John Carpenter, omaggiato di persona qui a Cannes), dopo alcune produzioni internazionali meno convincenti (Snowpiercer e Okja) torna a una produzione autoctona con un lungo film, una commedia satirica notevolmente ben diretta e dall'ottimo ritmo, sulla divisione tra classi povere e ricche nella società sudcoreana

Rassegna : English Movie ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD di Quentin Tarantino Malinconical Song of A Romantic Author who believes in the power of cinema and is reinventing its history



THE REPORT The Report è un avvincente thriller basato su fatti realmente accaduti. Daniel J. Jones (Adam Driver), un portaborse idealista, viene incaricato dal suo capo, la senatrice Dianne Feinstein (Annette Bening), di condurre un’indagine sul Programma di Detenzione e Interrogatorio che è stato creato della CIA in seguito agli eventi dell’11 settembre.L’incessante ricerca della verità da parte di Jones porta a scoperte esplosive che metteranno in luce fino a che punto la massima agenzia di intelligence della nazione si è spinta per distruggere le prove, aggirare la legge e nascondere una brutale verità all’opinione pubblica americana.Il film vanta la partecipazione ai più importanti festival (tra cui Sundace e Toronto) e punta già agli Oscar come miglior film.

THE ANSWER (LA RISPOSTA ) The Answer è un film epico che presenta uno dei maestri spirituali più conosciuti e venerati del nostro tempo, Paramhansa Yogananda, attraverso la testimonianza vivente e con le parole del suo discepolo diretto Swami Kriyananda, che visse con lui e promise di portare la sua luce alle generazioni future.



LA BELLE EPOQUE Regia di Nicolas Bedos. con Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant, Pierre Arditi. Titolo originale: La belle époque. - Francia, durata 110 minuti. La forza del film non risiede solo nell'eccellenza degli interpreti ma altresì nella sceneggiatura di una precisione quasi ineccepibile, che si destreggia coi talenti convenuti fino a concludersi sulla riconciliazione di rigore. Se Nicolas Bedos domina così bene la materia è perché il personaggio di Guillaume Canet è fondamentalmente il suo doppio. Antoine è un regista che deve accordare un ensemble di rivali e di persone che hanno in comune solo una rappresentazione (d'epoca), quella che devono allestire ma che minaccia sempre di volgere in catastrofe. La disposizione benevola di Bedos fa lo charme di questa commedia romantica in astinenza d'amore, concepita come una successione di parole, baci e lacrime legati da un ritmo sostenuto. La bella meccanica gira a pieno regime, regalando ai suoi attori il registro di predilezione e rammentando agli spettatori che qualche volta i 'bei vecchi tempi' sono adesso



THE IRISHMAN Regia di Martin Scorsese un film con Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel Titolo originale: The Irishman. USA Nuova opera di Martin Scorsese dal titolo The Irishman in cui ha raccolto alcuni dei suoi attori feticcio per raccontare ancora una volta una storia di Mafia. Ed è bastato il promo per aumentare l'hype a dismisura per un film che raccoglie un cast impressionante, visto che non ci sono solo Al Pacino e Robert De Niro, che già basterebbero per solleticare gli appetiti dei cinefili più accaniti, ma insieme a loro troviamo Joe Pesci e Hervey Keitel. The Irishman è tante cose, difficile sintetizzarle, certamente è un’opera che resterà nella memoria collettiva, e non solo rispetto al cinema di Martin Scorsese.



Rassegna Bambini Gratis al Cinema : AILO UN’AVVENTURA TRA I GHIACCI Il racconto di un piccolo cucciolo di renna nel corso di 16 mesi. Un? avventura indimenticabile



Rassegna Diverso da chi?: MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI Regia di Stefano Cipani. Un film con Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese, Italia, durata 101 minuti.Basato sull'omonimo romanzo autobiografico di Giacomo Mazzariol, il film conserva la freschezza e l'ironia del testo originale ispirandosi al cinema indipendente americano.



GRUPPO CINEAMATORI DELLE APUANE ; il cinema che cresce : rassegna di cortometraggi e incontri con le scuole INGRESSO LIBERO



STAGIONE TEATRALE: L’ATTIMO FUGGENTE Ettore Bassi è il protagonista de L’ATTIMO FUGGENTE. A trent’anni dal debutto del film che fu premiato con l’Oscar per la sceneggiatura, il professor Keating arriva sul palco, col suo approccio alternativo, e il suo invito a “cogliere la rosa prima che appassisca”. Un classico del grande schermo che in scena conferma il suo carattere appassionante, commovente e pieno di speranza.