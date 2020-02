Gli olandesi Subterranean Street Society di scena da Bacchus

La Spezia - Martedì 11 febbraio alle ore 21.30 l'osteria Bacchus è lieta di presentare la formazione musicale olandese Subterranean Street Society.



Biografia.

Il primo Gennaio del 2015 il musicista di strada Louis Puggaard Müller ha messo in valigia la sua chitarra, ha salutato la sua città natale Copenhagen e si è diretto per una nuova vita ad Amsterdam.



La band prende l'energia pura e inaspettata dalle strade e la portano sui palchi in Europa e nel mondo.

Nell'autunno del 2019 il trio andrà sul loro "Anonymous Tour" che li porterà in giro per Europa in paesi come, Danimarca, Regno Unito, Germania, Belgio e Olanda.

Con questo tour, stanno promuovendo singoli dal loro prossimo album "Twelve Steps" che sarà pubblicato nel maggio 2020.

Dodici passi è un concept album incentrato sul grande libro alcolizzato anonimo.

Ogni canzone è scritta dal punto di vista di ciascuno dei dodici passi del libro, l' album è ispirato al cantante Louis Puggaard-M'llers proprio esperienza di crescere con l'alcolismo in famiglia.

La storia segue un uomo mentre lotta attraverso i dodici passi di accettazione, resa, perdono e risveglio spirituale.

Twelve Steps è un viaggio attraverso le montagne russe emotive di affrontare la stretta presa della dipendenza, una meditazione su come deve essere un parente del defunto.

Saranno in tour in Italia a Febbraio per farci ascoltare il nuovo album,

non perdetevi la possibilità di conoscere artisti unici.