Gli italiani "brava gente" che fondarono il razzismo per conto di Mussolini

I firmatari del "Manifesto della razza" hanno vie e scuole a loro dedicate. "Un plateale oltraggio alla memoria", dice Vanda Basile la cui famiglia subì le conseguenze delle Leggi razziali. "La democrazia non dia spazio a chi vuole cancellarla".

La Spezia - "In un'epoca in cui siamo presi da cose banali mantenere la lucidità é importante", dice Vanda Funaro Basile, nata in una famiglia che subì le conseguenze della promulgazione delle Leggi Razziali voluto da Benito Mussolini. Per lei leggere "I dieci" è scorrere la lista dei mandanti delle sofferenze di sua madre, cacciata da scuola a 8 anni, e di suo padre, costretto a fuggire per non essere internato. Ieri pomeriggio alla libreria Il Contrappunto si è parlato del libro di Franco Cuomo che nel 2005 raccontò le vicende dei dieci scienziati che firmarono il Manifesto della razza, i fondatori del razzismo biologico all'italiana controfirmato da altri trecento rappresentanti dell'allora "società civile".



Il regime impose la svolta antisemita, gli intellettuali risposero e molta parte del popolo si adeguò. "Fu il primo censimento dei razzisti italiani - ricorda Basile - Lo fecero per acquisire prestigio nei confronti del regime, per tornaconto personale, per poter superare colleghi con cui non avrebbero probabilmente potuto competere sul terreno della scienza". Lino Businco, Lidio Cipriani, Arturo Donaggio, Leone Franzi, Guido Landra, Nicola Pende, Marcello Ricci, Franco Savorgnan, Sabato Visco e Edoardo Zavattari. I dieci di Cuomo sono loro. Nessuno ebbe a rispondere di quell'atto fondativo del "razzismo italiano" (così campeggava in maiuscoletto) dopo la guerra, dopo la "soluzione finale".



Anzi. A Donaggio sono state dedicate vie nella zona di Roma. Alcuni battesimi sono stati cancellati in questi anni grazie alla pressione di alcuni intellettuali, altri permangono ancora. Zavattari ha una via a suo nome nella capitale voluta da un'amministrazione di centrosinistra. A Noicattaro, in provincia di Bari, esiste addirittura una scuola media "Nicola Pende". C'è chi porta i meriti scientifici guadagnati negli anni prima e dopo quel 1938 come giustificazione di queste intitolazioni. Un modo per traslare l'amnistia decisa dopo la guerra sulla toponomastica di oggi. "Amnistia firmata da un ministro comunista come Palmiro Togliatti peraltro", ricorda Angelo Delsanto dell'associazione Adel, che ha organizzato l'appuntamento spezzino.



"E' un plateale oltraggio alla memoria perpetrato da chi doveva vigilare sulla decenza democratica di questo Paese", accusa Basile. E snocciola i numeri della shoah italiana. Subito dopo la promulgazione delle Leggi razziali 4.400 bambini provenienti da famiglie di fede ebraica furono cacciati dalle scuole elementari, mille dalla scuola media, 200 studenti dovettero abbandonare l'università. Duecento insegnati persero il lavoro e finiro sul lastrico, 400 funzionari pubblici e 500 impiegati dell'impresa privata ebbero lo stesso destino così come 2.500 professionisti.

Quando si passò dal concetto di fede ebraica a quello di razza ebraica arrivò la morte sociale per oltre 50mila persone. Poi arriverà anche quella fisica per 8mila di loro, con la collaborazione di tanti italiani che nel frattempo si sono autoassolti e hanno spinto al di là del Brennero ogni responsabilità. "Questo è un libro che non racconta del fascismo o di Mussolini. Racconta di come muore uno Stato. E' un tema di grande attualità", la conclusione che punta all'oggi.



Tutto iniziò dalle parole, i toni di allora assomigliano molto a quelli che oggi si ritrovano sui social e nella politica. Poi arrivò l'opportunismo che spinse oltre trecento persone a "sgomitare" per mettere la propria firma sul Manifesto della razza. E il conformismo della massa fece il resto. "Qualcosa da stroncare sul nascere - conclude Delsanto - La democrazia non deve dare spazio a chi la vuole cancellare". La platea è ampia e la libreria ha dovuto cercare anche le scalette per arrivare agli scaffali più alti per far sedere il maggior numero possibile di persone. Ma i capelli sono quasi tutti bianchi.