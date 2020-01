Gli appuntamenti settimanali con Aidea

La Spezia - Il programma settimanale dell’associazione “Aidea” si aprirà domani pomeriggio alle 14.30 al liceo Pacinotti con l’incontro con lo storico fotoreporter Mauro Frascatore che condurrà per i ragazzi dello scientifico un corso di introduzione alla fotografia di reportage.



Gli appuntamenti dei prossimi giorni: martedì 14 gennaio h 16.00 c/o L. Classico Costa p. Verdi Storia dell’arte a cura di Rosella Mezzani docente di storia dell’Arte del L. Classico: Il secolo d’oro della pittura olandese, introduzione a Jan Vermeer”.



martedì 14 gennaio h 17,10 c/o L. Classico, Storia contemporanea Lorenzo Baruzzo Fare l’Italia. Appunti di storia sociale. Vicende meridionali dopo l’unità. Storia del brigantaggio e dell’emigrazione. (5 incontri)



Mercoledì 14 gennaio h 17,00, Liceo L. Costa, LETTERATURA a cura di Milena Sturlese sul tema: Primo Levi: non solo testimone ma anche narratore"4 incontri



giovedì 16 gennaio h 16,00 c/o L. Classico FILOSOFIA, a cura di P. Fattori Breve corso essenziale di filosofia moderna. La rivoluzione scientifica e le sue conseguenze filosofiche, 5 incontri



giovedì 16 gennaio h 20:00-22:00 presso via Persio, 27 Incontro con il TEATRO Un laboratorio per avvicinarsi ai rudimenti del dire e dell'agire sulla scena. Parlare e recitare sono i punti estremi di una stessa linea. Quando, curvando questa linea, riusciremo a fare incontrare questi due punti in un perfetto cerchio, potremo dire di sapere recitare. Docente Roberto Alinghieri, attore, autore, regista spezzino. Ha collaborato con grandi artisti italiani e internazionali.



Per le lingue straniere proseguono inglese, spagnolo, francese, cinese, giapponese, arabo e russo; è ancora possibile inserirsi nei corsi già iniziati previo colloquio con i docenti.



NUOVI CORSI: ENGLISH BUSINESS da 21 gennaio 10 incontri pausa pranzo13,30 - 15,00

INGLESE TURISTICO da 21 gennaio 8 incontri h 18:00 - 19.30

A SARZANA inglese per viaggiare da gennaio presso “Quarto piano”, via Landinelli



INFORMATICA, CERAMICA, TRUCCO, Utilizzo dei SOCIAL NETWORK, CUCINA, SMARTPHONE, ERBORISTERIA programmi in sede



si informa che le iscrizioni all’esame CILS livello B1 QCER Cittadinanza per la sessione del 20/02/2020 scadono il 19 gennaio 2020, contattando la sede Aidea sarà possibile iscriversi.





Per informazioni e iscrizioni: Aidea La Spezia APS: v. Persio, 27 da lunedì a venerdì h 17,00-19,00 Martedì e giovedì ore 10,00-12,00 Tel. 329 7462081- 333 9503490 – 0187 300835 info@aidealaspezia.org



