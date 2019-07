Gli appuntamenti del fine settimana al Castello San Giorgio

La Spezia - Sabato 20 luglio alle 21 al Castello San Giorgio torna a grande richiesta la serata dedicata all’antico Egitto con la conferenza dell’egittologo Giacomo Cavillier, direttore del centro studi egittologici “J.F. Champollion”, dal titolo "La dimora di Ramesse: il tempio funerario nell’Egitto ramesside, tra archeologia e mito". La relazione è dedicata al tempio funerario del Nuovo Regno quale ideale dimora del culto del faraone quale signore universale. Il tempio funerario funge altresì da strumento di propaganda e di diffusione della regalità e luogo di propulsione del culto divino destinato a perdurare nei millenni. Nel corso della conferenza saranno letti testi e rituali in uso nel tempio. La serata si svolgerà sulla terrazza del castello affacciata sul mare e sarà arricchita dalla proiezione di immagini d’arte e archeologia egizia. Si informa che per raggiungere il castello è attivo fino a mezzanotte l’ascensore gratutito collegato con via del Prione.



Domenica 21 luglio le Notti al Castello alle 21 propongono un appuntamento insolito ed affascinante: "Le campane tibetane sotto la luna", a cura di ASD Naturalmente. Le campane tibetane armoniche sono un mezzo concreto per cambiare la “frequenza” della nostra vita dalla tensione quotidiana a uno stadio di pace e di centratura: il loro suono ci riporta alla condizione originaria dell’essere. All’inizio della seduta, un suono destrutturante “sgretola” le impurità che si sono formate: il suono attraversa il corpo come onde del mare o folate di vento che trascinano via le scorie: poi le vibrazioni strutturanti iniziano il lavoro di riarmonizzazione. Un vero e proprio percorso di formazione professionale alla scuola di Albert Rabestein ci permette di esplorare la conoscenza delle leggi della biorisonanza tramite le conoscenze teoriche e pratiche necessarie ad applicare la tecnica del massaggio Sonoro Armonico con campane tibetane, voce, diapason e, inoltre, ci aiuta a cogliere i sottili cambiamenti del suono, di attivare la capacità di ascolto e la sensibilità per entrare nel corpo vibratorio dell’altra persona e interagire con esso in modo profondo e responsabile. Info: ingresso gratuito. Gradita la prenotazione 340.6258768-347.8461310.