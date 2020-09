Gli anni Sessanta alla Spezia ed in provincia raccontati da Pagano e Mirabello

La Spezia - Cna Insieme riprende i suoi incontri con le eccellenze del territorio e gli scrittori della provincia spezzina. Giorgio Pagano e Cristina Mirabello presentano la pubblicazione: "Un mondo nuovo, una speranza appena nata. Gli anni Sessanta alla Spezia e in Provincia" introdotti dalla giornalista Emanuela Cavallo. L'appuntamento con gli autori è al chiosco del Parco della Maggiolina, lato Esselunga, giovedì 10 settembre alle ore 17. L'incontro si svolgerà nel pieno rispetto delle regole anti contagio Covid-19.



Nella sua prefazione scrive lo storico Paolo Pezzino sul libro: “L’opera si segnala per l’utilizzazione di 330 testimonianze di donne e uomini che hanno vissuto le vicende degli anni Sessanta in provincia della Spezia (più quelle dei due autori). Le testimonianze non sono riportate nella loro integralità, ma inserite con frammenti all'interno della narrazione storica. Questa scelta consente di adottare uno stile di racconto coinvolgente e vivace, che fa sì parlare i testimoni, ma dà rilevanza e significato ai loro racconti all'interno di un contesto narrativo. Altra caratteristica dell'opera è lo spettro veramente impressionante degli argomenti trattati: non ci si limita infatti agli aspetti più evidenti delle lotte sindacali degli operai, del movimento degli studenti, dei rapidi mutamenti del mondo politico, ma si prendono in considerazione anche l'evoluzione del costume, della cultura artistica e musicale, dei quadri ideologici, delle pratiche religiose.



I due volumi sono poi corredati da importanti apparati: una cronologia internazionale e nazionale, oltre che locale, appendici documentarie, le schede biografiche dei testimoni, e le fotografie, che fanno parte a pieno titolo dell’interpretazione e della narrazione storiografica. In conclusione un'opera monumentale che restituisce alla Spezia, importante città industriale, il ruolo di primo piano che le spetta nel quadro dei sovvertimenti politico-sociali ed economici degli anni Sessanta”. l lavoro degli autori prevede, inoltre, un secondo volume in uscita in autunno dal titolo “Dalla primavera di Praga all'Autunno caldo”.