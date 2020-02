Gli anni Sessanta alla Spezia ed in provincia, il bis di Pagano e Mirabello

La Spezia - Venerdì 7 febbraio alle 17 nella sala multimediale di Tele Liguria Sud, piazzale Papa Giovanni XXI, si terrà la seconda presentazione in città del libro di Giorgio Pagano e Maria Cristina Mirabello “Un mondo nuovo, una speranza appena nata. Gli anni Sessanta alla Spezia ed in provincia”. La nuova presentazione si è resa necessaria perché molte persone, per la troppa affluenza, non hanno potuto partecipare alla prima presentazione, tenutasi il 13 gennaio. Il primo volume è intitolato “Dai moti del 1960 al Maggio 1968”. Il secondo volume uscirà a primavera con il titolo “Dalla primavera di Praga all’Autunno caldo”. Il primo volume contiene i Racconti. 1960-giugno 1968, le Immagini. 1952-giugno 1968 ed i Documenti. All’iniziativa interverranno il Vicepresidente dell’Associazione Culturale Mediterraneo Gianluca Solfaroli,

Chiara Dogliotti, Dottore di ricerca in Storia Contemporanea, e Monica Maffioli, storica e critica della fotografia, autrice di una delle due Prefazioni del libro. Saranno presenti gli autori.



La presentazione inizierà con la proiezione del video “Un mondo nuovo, una speranza appena nata”, realizzato da Roberto Celi, del Gruppo Fotografico Obiettivo Spezia, e da Gian Paolo Ragnoli. Nella Prefazione lo storico Paolo Pezzino ha scritto: “L’opera si segnala per l’utilizzazione di 330 testimonianze di donne e uomini che hanno vissuto le vicende degli anni Sessanta in provincia della Spezia (più quelle dei due autori). Le testimonianze non sono riportate

nella loro integralità, ma inserite con frammenti all’interno della narrazione storica. Questa scelta consente di adottare uno stile di racconto coinvolgente e vivace, che fa sì parlare i testimoni, ma dà rilevanza e significato ai loro racconti all’interno di un contesto narrativo.



Altra caratteristica dell’opera è lo spettro veramente impressionante degli argomenti trattati: non ci si limita infatti agli aspetti più evidenti delle lotte sindacali degli operai, del movimento degli studenti, dei rapidi mutamenti del mondo politico, ma si prendono in considerazione anche l’evoluzione del costume, della cultura artistica e musicale, dei quadri ideologici, delle pratiche religiose. I due volumi sono poi corredati da importanti apparati: una cronologia internazionale e nazionale, oltre che locale, appendici documentarie, le schede biografiche dei testimoni, e le fotografie, che fanno parte a pieno titolo dell’interpretazione e della narrazione storiografica. In conclusione un’opera monumentale che restituisce alla Spezia, importante città industriale, il ruolo di primo piano che le spetta nel quadro dei sovvertimenti politico-sociali ed economici degli anni Sessanta”.