Gli Evasi premiati a Lucca per lo spettacolo `Acre odore di juta`

La Spezia - Altro importante importante riconoscimento per la Compagnia degli Evasi premiata ieri a Lucca per la miglior regia dello spettacolo “Acre odore di juta” al concorso nazionale “L'Ora di Teatro”. Questa la motivazione della giuria: “Una attenta chiave di lettura scenica ci regala un lavoro corale dove si fondono insieme il testo, la recitazione e l'uso dello spazio per dar vita a un unico ed intenso flusso emotivo che coinvolge lo spettatore sin dal primo minuto. Le due registe dimostrano, con la loro sintetica essenzialità, che basta poco per fare dell'ottimo teatro”.

“Acre odore di juta” è la rappresentazione teatrale di uuna vicenda storica e sociale che racconta un pezzo della storia della Città di La Spezia: lo jutificio Montecatini, meglio conosciuto come la filanda di Fossamastra. “Il nostro autore Marco Balma, spezzino – spiegano gli Evasi - ha trasposto in forma teatrale il bellissimo libro testimonianza della giornalista e scrittrice Sondra Coggio "Noi, le donne della filanda: storia dello Jutificio di Fossamastra”. Le registe sono entrambe spezzine Vanessa Leonini e Mafalda Garozzo, e pure le attrici, tutte spezzine, Sabrina Battaglini, Mafalda Garozzo, Francesca Lopresti, Laura Passalacqua, Carolina Sani, con le musiche di due colonne della musica d'autore della provincia spezzina e non solo, Livio Bernardini ed Egildo Simeone. Siamo felici, è bello avere un hobby così intenso”.

In precedenza lo spettacolo aveva già ricevuto il premio al Miglior Allestimento al Concorso Nazionale Folle d'oro di Fossano, i premi alla Miglior Regia e al Miglior Spettacolo al Concorso Nazionale Deviazioni Recitative di Formia.