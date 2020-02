Giuseppe Suaria all'Itis per parla di plastica nei mari

La Spezia - Mercoledì 12 febbraio alle 14.10, presso l’Aula Magna dell’IIS Capellini-Sauro, si terrà il terzo incontro de "Il Caffè delle Scienze", iniziativa promossa dal Dipartimento di Scienze dell’istituto spezzino, a cui partecipano esperti e studiosi che faranno il punto su temi scientifici di attualità: dall’intelligenza artificiale ai cambiamenti climatici, dalle microplastiche all’estinzione di alcune importanti specie di mammiferi.



Il patrocinio è dell’ente Parco Montemarcello Magra e dell’Associazione ScienziataMente. Ospite del terzo incontro è Giuseppe Suaria, Ricercatore dell'Istituto di Scienze Marine del Cnr, dal 2013 studia l'inquinamento e le dinamiche di accumulo e trasporto di macro e microplastiche in ambiente marino e in aree polari. Negli ultimi anni ha partecipato a più di quindici spedizioni oceanografiche in Mediterraneo, Mar Nero e in Antartide ed è autore o co-autore di numerosi articoli scientifici e capitoli di libri sull'argomento.



Gli incontri sono aperti al pubblico (fino a esaurimento posti) oltre che agli studenti dell’Istituto. L’obiettivo del Caffè delle Scienze è quello di educare alla Scienza promuovendo un approccio critico e informato sui temi che riguardano il futuro del pianeta e dell’uomo. Per informazioni IIS Capellini-Sauro, Prof.ssa G. Castiglioni 0187-516748, giuliacastiglioni72@gmail.com.