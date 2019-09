Giulio Rezasco politico, burocrate e lessicografo. La presentazione a Genova

La Spezia - Presentazione del volume su 'Giulio Rezasco politico, burocrate e lessicografo. Atti del Convegno Bolano 13 maggio 2017', giovedì 19 settembre alle 17 presso la Biblioteca Berio a Genova. Francesco Langella Presidente Regionale Ligure dell’associazione italiana biblioteche spiega: "E' un’occasione unica per conoscere una figura importante nel panorama culturale e politico italiano che ha dedicato parte della vita all’unità linguistica nel nostro Paese. Uno sforzo incredibile, basti pensare che nel 1881 a Firenze pubblicò il “Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo pubblicato dopo una gestazione lunga quasi quarant'anni. In questa tumultuosa attività letteraria e culturale di Rezasco c’è lo zampino della Liguria e nella sua permanenza a Bolano, in provincia di Spezia. Qui ha potuto sedimentare ricerche, annotazioni, un’attività intensa e maniacale tesa a dare un’identità linguistica forte e incisiva, lavorando sia sul piano lessicale che su quello politico”.



“La storia di Giulio Rezasco - prosegue Langella - potrebbe essere la versione italiana del racconto del film “Il professore e il pazzo” (Mel Gibson, Sean Penn) dove il professor James Murray viene ammesso dalla Oxford University Press per redigere l?Oxford English Dictionary, un imponente vocabolario in grado di elencare ogni termine della lingua inglese".



"Un esempio alto, che serve a spiegare la necessità anche nel nostro contemporaneo - conclude Langella - di personaggi come James Murray o Giulio Rezasco, che hanno dato vita, passione e impegno a favore di un'unità culturale, letteraria e politica purtroppo mai così lontana come nei giorni nostri".

Incontro aperto a tutti, giovedì 19 settembre alle ore 17,00 presso la Sala Lignea della Biblioteca civica Berio a Genova.