Giulio Mozzi terrà una Masterclass di scrittura creativa

La Spezia - "Come scrivere racconti e romanzi e prepararsi a una simile impresa": è questo il titolo della Masterclass di due giorni, il 5 e 6 ottobre prossimi, al The Poet Hotel di via Roma 139, che vedrà protagonista Giulio Mozzi, uno dei più importanti esperti di Scrittura Creativa del paese, fondatore della Bottega di Narrazione a Milano e consulente per l’editore Marsilio e, in precedenza, per Einaudi Stile Libero. A riuscire nell’impresa, quella di portare Giulio Mozzi sul Golfo dei Poeti per la prima volta, sono stati i Mitilanti, forti del successo dello scorso anno, quando fu il Premio Strega Walter Siti ad animare il Grand Hotel Portovenere con la sua masterclass. Il limite di posti per la partecipazione è fissato, anche quest’anno, a 18.



C’è però una novità: per questa edizione saranno resi disponibili 3 posti suppletivi, 3 borse che coprono il costo totale del corso, rendendolo, di fatto gratuito. Le borse saranno assegnate tramite bando, a giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni che dovranno inviare i loro testi (poesie o racconti - 3000 battute complessive, spazi inclusi) direttamente alla pagina Facebook dei Mitilanti o alla mail mitilanti@gmail.com. "È un modo di facilitare l'accesso dei ragazzi e delle ragazze a un mondo, quello delle tecniche di scrittura, non molto conosciuto: un insieme di strumenti necessari per chiunque voglia stendere un racconto, un romanzo, una poesia o un qualsiasi testo comunicativamente efficace" fanno sapere dal quartier generale dei Mitilanti.



I dettagli del bando e della due giorni sono disponibili su www.facebook.com/events/422258088497957. La quota di partecipazione è fissata a 180€ per i due giorni, inclusivi di pranzo al The Poet. Per le iscrizioni che arriveranno entro il 10 settembre, la quota scende a 155€. Inoltre, per chi venga da fuori città è possibile pernottare all'hotel beneficiando di una tariffa convenzionata.