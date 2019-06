Gisa in Hd al De Lisi: musica e gag... poco politically correct

La Spezia - Giovedi 6 Giugno, il DeLisi Indica Discobar di via Persio 2, ospita i Gisa in Hd per il "Rocco Tour 2019". Portano in scena il loro spettacolo unico, fatto di musica, gag e tante risate, tutto molto poco politically correct: vi terranno compagnia per due ore facendovi conoscere i personaggi che i fans conoscono bene come la ragazza con 6 dita,Lesboman, il Cocorito e la Vacca Jane con la sua irresistibile vacca dance. La novità dell’anno sarà il nuovo pezzo ‘ok Google’ e per chi è interessato sarà possibile acquistare l’album “Street Figher” gia' in vendita' su tutti i digital store.