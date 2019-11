Giovedì il secondo appuntamento con Tea Time, il circolo dei lettori in inglese

La Spezia - Domani, giovedì 7 novembre, dalle 15.30 fino alle 17, nella sede di My Sailing Week in Via Cavallotti 53, si svolgerà il secondo appuntamento con Tea time, il circolo dei lettori per adulti in inglese curato da Artemisia Servizi Culturali.



Tea Time quale accoppiata migliore nei pomeriggi autunnali e invernali per parlare e discutere insieme in lingua inglese dei migliori libri della letteratura anglosassone sorseggiando una deliziosa tazza di tè con biscotti in un ambiente caldo ed elegante come è la sede di My Sailing Week.

L'appuntamento sarà condotto da un'insegnante madrelingua esperta in didattica che accompagnerà i partecipanti nella scelta dei testi in lingua inglese e li guiderà nella conversazione.

Il Tea Time si svolgerà ogni primo giovedì del mese fino a maggio, sempre dalle 15.30 alle 17.



La prenotazione è obbligatoria.

Per info e prenotazioni: didattica@artemisiacoop.it; 3938868106