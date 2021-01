Giovani pianisti in video, 'Concerti a teatro' diventa un concorso

La Spezia - Fondazione Carispezia presenta il Premio Pianistico “Concerti a Teatro”, concorso nazionale online per giovani pianisti under 30, con giuria popolare formata da cittadini delle province della Spezia e di Massa Carrara. Il Premio nasce come prosecuzione delle sette edizioni consecutive dei “Concerti a Teatro”, la rassegna di musica classica promossa dalla Fondazione con la direzione artistica di Miren Etxaniz, che ha visto esibirsi al Teatro Civico della Spezia e, dal 2020, anche al Teatro degli Impavidi di Sarzana alcuni dei maggiori interpreti della scena musicale odierna.



L’impossibilità per quest’anno di realizzare eventi in presenza, a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria, ha spinto la Fondazione a individuare forme alternative per mantenere vivo il legame con il pubblico numeroso e affezionato che si è creato negli anni e per valorizzare la musica come strumento di crescita culturale per la comunità, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni e non solo. Il Premio Pianistico “Concerti a Teatro” intende ricercare e valorizzare giovani talenti attraverso il coinvolgimento diretto di una giuria popolare del territorio, formata da chiunque sia interessato e appassionato alla musica classica, per avvicinare sempre più persone.



I concorrenti, giovani pianisti under 30, potranno iscriversi online sul sito www.concertiateatro.it e inviare una registrazione video con l’esecuzione di brani per pianoforte.

Saranno valutati da una giuria popolare, che sarà composta dai cittadini della provincia della Spezia e di Massa Carrara che vorranno farne parte iscrivendosi sempre attraverso il sito. Una volta iscritti, i giurati avranno accesso a una piattaforma riservata, dove potranno vedere e ascoltare i video dei concorrenti e votare online i loro artisti preferiti. Entrambe le iscrizioni, per concorrenti e giurati, resteranno aperte dal 15 gennaio al 16 febbraio 2020.

Nelle fasi di votazione la giuria sarà accompagnata da un Comitato Artistico, composto da musicisti in rappresentanza di enti di formazione territoriali e associazioni musicali locali, che avrà il ruolo di fornire approfondimenti sugli indicatori individuati per la valutazione dei concorrenti.

Giurati e membri del Comitato Artistico dialogheranno lungo questo percorso attraverso videoconferenze, dando vita a una coinvolgente opportunità per discutere di musica e a un momento di formazione per il pubblico, in un periodo in cui non è possibile frequentare teatri e sale da concerto.

Nella giornata finale del Premio – prevista a giugno in un teatro del territorio e trasmessa anche via streaming – verranno premiati i tre giovani finalisti. In palio ci saranno borse di studio e la possibilità di esibirsi nella prossima edizione della rassegna “Concerti a Teatro” e in altri rilevanti eventi dedicati alla musica classica nel territorio spezzino.



“Con questo nuovo progetto – afferma Andrea Corradino, presidente della Fondazione Carispezia - proviamo a non perdere l’entusiasmo dei sette anni di attività che hanno caratterizzato i ‘Concerti a Teatro’, un evento culturale che è riuscito a coinvolgere il pubblico spezzino contribuendo a diffondere la conoscenza e la passione per la musica classica anche tra le nuove generazioni. In attesa di ritorno alla normalità, la manifestazione per quest’anno si trasforma perciò in un concorso online, entrerà nelle case degli abitanti del nostro territorio creando occasioni di dialogo tra appassionati di musica, docenti di enti di formazione e musicisti appartenenti all’associazionismo musicale locale. Dare la possibilità a giovani talenti pianistici di mettersi in luce, promuovere il coinvolgimento intergenerazionale, sottolineare il valore formativo e terapeutico della musica sono tutti obiettivi a cui tende questa iniziativa originale”.



Il Comitato Artistico del Premio “Concerti a Teatro” è formato da:



Nicola Carozza – Consigliere di Indirizzo Fondazione Carispezia

Miren Etxaniz – Direttore artistico Premio Pianistico “Concerti a Teatro”

Francesca Costa – Docente Conservatorio di Musica “G. Puccini” La Spezia

Davide D'Ambrosio, Valentina Renesto – Docenti Liceo Musicale “V. Cardarelli” La Spezia

Carla Mordan – Docente Liceo Artistico Musicale “F. Palma” Massa

Stefania Nardi – Direttore artistico Associazione “Amici della Musica” di Sarzana

Claudio Cozzani – Direttore artistico Associazione Musicale “Il Pianoforte”

Bruno Fiorentini – Direttore artistico Società dei Concerti Onlus La Spezia



Informazioni, regolamento del concorso e modalità di partecipazione su www.concertiateatro.it