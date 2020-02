Giorno del Ricordo, anche Lerici celebra la giornata

La Spezia - L'Unitre di Lerici ha celebrato come di consueto il Giorno del Ricordo nella sala consiliare del Comune di Lerici alla presenza di un pubblico numeroso ed interessato. Ha introdotto la presidente Eliana Bacchini che ha spiegato il significato di questa solennità civile istituita con la legge 92 del 30 marzo 2004 ed inserita nel "percorso della legalita" dell'Unitre. In questa giornata si ricorda la tragedia degli italiani, di tutte le vittime delle foibe e l'esodo dalle loro terre di istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. Si parla finalmente dopo tanti anni di silenzio, di questa pagina strappata per troppo tempo dai libri di storia.



Ha fatto seguito l'intervento del sindaco Leonardo Paoletti, che ha sottolineato l'importanza di questa giornata che, come quella del Ricordo, ci fa conoscere le aberrazioni generate dai razzismi, dagli ideologismi e dalla violenza. Le celebrazioni sono un utile strumento di riflessione per indurci a non ripetere mai più simili azioni. È stata poi la volta dello storico Lorenzo Tronfi che ha percorso tutte le tappe del percorso che ha portato alla epurazione e che ha costretto tanti italiani ad abbandonare in pochi giorni le loro abitazioni, i loro interessi, i loro affetti, le loro radici per non soggiacere al regime comunista di Tito. Ha ricordato l'orrore delle foibe e dei campi di concentramento esistenti, frutto del clima di violenza di cui era intriso il tempo. Hanno fatto seguito numerose domande ed interventi.