Giornate europee del patrimonio, tutte le occasioni in provincia

La Spezia - In occasione della Giornate Europee del Patrimonio 2020, dedicate al tema “Imparare per la vita” che richiama i benefici che derivano dalla esperienza culturale e dalla trasmissione delle conoscenze nella società, la Direzione regionale Musei Liguria segnala il ricco programma di eventi e appuntamenti nei suoi musei in provincia della Spezia.



Sul sito web del MIBACT è inoltre disponibile il _programma degli oltre 50 eventi sul territorio, raccolti a cura della Direzione regionale Musei Liguria, all’indirizzo www.beniculturali.it/GEP2020





Villa romana del Varignano | Portovenere

Spettacolo teatrale | visite guidate

Domenica 27 settembre ore 11.00 Portus Lunae Art Festival, spettacolo teatrale Racconti in tempo di peste. La peste da Giovanni Boccaccio ad Albert Camus. Con Corrado d'Elia e Chiara Salvucci, introduce Gian Luca Favetto

alle ore 10.00 e 12.00 visite guidate con l’archeologo ai resti della villa romana che conserva i resti del più antico frantoio oleario della Liguria.

Prenotazione obbligatoria www.musei.liguria.beniculturali.it/portus-lunae

Ingresso con biglietto del museo (3€ intero, 2 € ridotto 18-25 anni, gratuito minori 18 anni)



Castello di San Terenzo | Lerici

Apertura straordinaria | visite accompagnate

Sabato 26 settembre apertura straordinaria del Castello dalle 15.00 alle 19.00 con visite accompagnate e ingresso gratuito.



Fortezza Firmafede | Sarzana

Laboratorio per famiglie | mostra

Domenica 27 ore 16.00 laboratorio per famiglie mostra Antica Roma. Un pomeriggio per famiglie con visita guidata alla mostra e attività didattica per bambini piccoli (il rompicapo dei bimbi dell’antica Roma) e più grandi (l’elmo, inseparabile compagno di ogni legionario romano).

Sabato 26 e domenica 27 settembre sarà possibile visitare la mostra “Antica Roma” con orario 10.00-13.00 e 16.00-19.00.

Costo biglietti su www.firmafede.it. Prenotazione obbligatoria per il laboratorio tramite form sul sito web.



Fortezza di Sarzanello | Sarzana

Visite guidate | nuove installazioni

Sabato 26 settembre presentazione di due nuove installazioni nel percorso di visita.

Visite guidate alle ore 10.30, 12.00, 16.00 e 18.00, fino ad esaurimento dei posti disponibili

Prenotazione facoltativa tramite form sul sito www.fortezzadisarzanello.com

Orari apertura 10:00 – 13:00 e 16:00 – 19:00. Costo biglietti su www.fortezzadisarzanello.com



Museo archeologico e zona archeologica di Luni

Spettacoli teatrali | visite guidate | mostra

Sabato 26 e domenica 27 settembre torna il Portus Lunae Art Festival con due spettacoli, preceduti da visite guidate con l'archeologo. È visitabile la mostra Il teatro romano di LUNA. Settant’anni di ricerche archeologiche. dedicata al teatro dell’antica città di Luna che racconta oltre settant’anni di scavi, ricerche e scoperte, approfonditi anche grazie al recente restauro dell'edificio.

Sabato 26 settembre: ore 19 visita guidata con l'archeologo ai nuovi spazi espositivi e alla mostra "Il teatro romano di Luna. 70 anni di ricerche archeologiche"; ore 21 presso la sala conferenze del Casale Gropallo, Portus Lunae Art Festival. Spettacolo Racconti in tempo di peste. La peste da Giovanni Boccaccio ad Albert Camus. Con Corrado d'Elia e Chiara Salvucci, introduce Gian Luca Favetto.

Visita guidata e spettacolo inclusi nel costo del biglietto di ingresso: intero 4 €, 2 € ridotto (18-25 anni), gratuito minori 18 anni. Per chi partecipa solo allo spettacolo serale, ingresso al costo simbolico di 1 €.

Prenotazione obbligatoria su www.beniculturali.it/portus-lunae

Domenica 27 settembre: ore 16 visita guidata con l'archeologo; ore 17 sala conferenze del Casale Gropallo, Portus Lunae Art Festival. Spettacolo Odissea. L’uomo ritrovato di Stella Tramontana in dialogo con Sergio Maifredi, letture di Corrado d'Elia e Chiara Salvucci.

Visita guidata e spettacolo inclusi nel costo del biglietto di ingresso: intero 4 €, 2 € ridotto (18-25 anni), gratuito minori 18 anni. Prenotazione obbligatoria su www.beniculturali.it/portus-lunae