Giornate del Restauro in modalità on-line: "Così manteniamo viva la cultura"

La Spezia - "Le Giornate del Restauro 2020" non si fermano e, nonostante le difficoltà legate a questo delicato momento, mantengono il proprio impegno con l'approfondimento culturale spostandosi online. L'evento organizzato dalla Cna La Spezia raggiunge quest'anno la sua decima edizione e verrà dedicato al restauro fotografico e cinematografico con due diversi appuntamenti online condivisi sui canali social Cna La Spezia e Cna Liguria. L'iniziativa vede il suo battesimo nel 2010 e si pone l’ambizioso obiettivo di essere una finestra aperta sul mondo del restauro per i non addetti ai lavori e un punto di incontro e di scambio tra i diversi attori nel settore della Conservazione dei Beni Culturali. In questi dieci anni sono stati tanti i temi affrontati legati al restauro nelle sue varie sfaccettature: dalle applicazioni, alle collezioni, dall'arte sacra, all'archeologia con partecipazione di restauratori, docenti di Storia dell'Arte, direttori e collaboratori di Scuole Specialistiche, Accademie, Musei. Con ancora maggiore forza di volontà abbiamo deciso di organizzare il nostro appuntamento di approfondimento.



Il programma prevede due incontri in videoconferenza che verranno trasmessi in diretta streaming e sui canali social Cna Liguria e La Spezia. Il primo sul Restauro Fotografico il giorno 19 novembre dalle 18 alle 19.30, con introduzione e moderazione di Stella Sanguinetti, Cna Artistico e Tradizionale La Spezia, il saluto Sara Bruschi, funzionario responsabile Mediateca Regionale Ligure Sergio Fregoso, e gli interventi “In conversazione sul restauro fotografico: storia della disciplina, formazione e prospettive” di Barbara Cattaneo, Restauratrice materiali cartacei e fotografici presso Opificio delle Pietre Dure, e Melissa Gianferrari, Docente Restauro materiali fotografici presso l’Accademia di belle Arti di Bologna. Venerdì 20 novembre, sempre dalle 18 alle 19.30, si passerà al Restauro Cinematografico e Audiovisivo con introduzione di Stella Sanguinetti, Saluto del Presidente nazionale Cna Cinema e Audiovisivo Gianluca Curti, e l'intervento di Michele De Angelis, regista e produttore cinematografico, su “Fotogrammi perduti. Restaurare il cinema dall'analogico al digitale” e l'intervento di Alberto Gemmi, responsabile di progetto del Laboratorio di restauro l'immagine Ritrovata della Cineteca nazionale di Bologna “Cinema (in)visibile, Processi e trasformazione attorno al restauro del film”