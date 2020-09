Giornate Europee del Patrimonio, tutti aperti i musei civici

La Spezia - Anche quest'anno, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, promuove le Giornate Europee del Patrimonio in programma sabato 26 e domenica 27 settembre. Il tema scelto e dunque proposto per questa edizione 2020 è ‘Imparare per la vita’, argomento di grande respiro che riconosce ai musei il ruolo portante di contenitori della memoria quali luoghi di crescita e formazione. I Musei Civici della Spezia partecipano a questo importante appuntamento ministeriale, i cui dettagli sono reperibili consultando la pagina dedicata alle GEP sul sito della Direzione regionale Musei Liguria e sul sito del MiBACT nei quali è possibile trovare anche l’elenco completo delle iniziative, con una serie di laboratori che si pongono in linea con il tema proposto, declinato differentemente a seconda della peculiarità e delle caratteristiche delle singole Collezioni.



Le attività messe in atto dai Musei della città non avverranno in presenza, ma saranno rese disponibili sulle pagine Facebook dei singoli Musei, ad iniziare dalle 11 di sabato 26 settembre quando sarà pubblicato sulle stesse un video promozionale e di presentazione di quanto poi verrà pubblicato online il giorno successivo. Domenica, sempre a partire dalle 11, ogni Museo presenterà la propria attività attraverso un video: laboratori, tutorial, speciali visite guidate e attività pratiche potranno essere seguite comodamente da casa, con la possibilità di rivederle e approfondirle ogni volta che l’utente desidera. Di seguito l’elenco delle iniziative messe in campo dai Musei Civici con il fondamentale supporto della Cooperativa Zoe:



Museo “Amedeo Lia” @museoamedeolia

La vita segreta degli oggetti

Che cosa si può imparare da un oggetto? Gli oggetti d’arte del museo diventano protagonisti di un avvincente viaggio a ritroso nel tempo, per restituirli a una quotidianità fatta di curiosità e dettagli da scoprire e confrontare con il presente.



Museo Archeologico del Castello di san Giorgio @MuseoCastelloSanGiorgio

Il vaso del guerriero di Pegazzano

Dopo la presentazione della tomba ligure dell'età del Ferro, verrà eseguita una dimostrazione di lavorazione con l'argilla per riprodurre uno dei vasi del corredo funebre.



Museo del Sigillo @museodelsigillo

Gli antenati dipinti

Partendo dai sigilli di terracotta conservati in Museo conosceremo le tecniche della loro realizzazione e l’utilizzo dei colori per stampare sulla pelle motivi antichissimi.



Museo Etnografico “Giovanni Podenzana” @museoetnosp

Imparare a fare: i croxetti

Scopriamo insieme la storia dei croxetti e sperimentiamo la ricetta per realizzare questa pasta tradizionale ligure, ricavando piccoli dischi di sfoglia da decorare con il tipico stampo in legno.



CAMeC

Universo MicroMacro @museo.camec

Se l’arte racconta l’universo nasce un’esperienza magica e suggestiva: lasciatevi accompagnare tra le opere di Michelangelo Penso per scoprire l’infinitamente grande e l’infinitamente piccolo, tra suoni cosmici, segni e forme plastiche.



Palazzina delle Arti “Lucio Rosaia” @LaSpeziaPalazzinadelleArti

Impariamo l’acquerello

L’appuntamento per le Giornate Europee del Patrimonio 2020 presso la Palazzina delle Arti sarà dedicato alle tecniche artistiche. Una breve spiegazione teorica sulla tecnica dell’acquerello, e sul suo utilizzo nell’ambito del vedutismo archeologico della seconda metà dell’Ottocento, sarà seguita da una dimostrazione pratica in cui l’operatore mostrerà l’applicazione della tecnica. Verrà quindi mostrata una selezione di acquerelli pompeiani realizzati dall’artista partenopeo Vincenzo Loria (1849-1939), parte delle civiche collezioni d’arte spezzine.