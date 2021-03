La Spezia - Anche nella mattinata del 10 marzo sono proseguite le attività promosse in occasione della Giornata internazionale della donna da parte della Questura della Spezia. Il Questore della Spezia ha voluto continuare a sensibilizzare la campagna permanente della Polizia di Stato “Questo non è amore” con la consegna simbolica alle Autorità, agli uffici e agli enti

concessionari di pubblici servizi, non ancora raggiunti, con la consegna di alcune locandine edite dal Servizio Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e recanti didascalie informative e numeri utili al fine di favorire la richiesta di aiuto delle donne vittime di violenza, con l’invito ad esporle nei luoghi di maggiore frequentazione del pubblico.



L’attività di promozione, coordinata dal Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine spezzina, ha oggi visto il coinvolgimento del sindaco della Spezia e di quello di Sarzana, la Direzione medica dell’Asl spezzino nonché l’Azienda dei trasporti locali, l’ATC, e la locale C.N.A, i cui rappresentanti hanno, con la loro presenza, consentito la prosecuzione dell’iniziativa. La campagna di sensibilizzazione è proseguita con il coinvolgimento nell’attività di promozione delle varie comunità religiose presenti nella provincia (Chiesa Battista, Chiesa Cattolica, Chiesa Cristiana Avventista del 7°giorno, Chiesa Cristiana Evangelica dei Fratelli della Spezia, Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, Chiesa Metodista, Chiesa Ortodossa Rumena, Chiesa del Vangelo Quadrangolare, Comunità del Baha’i della Spezia, Comunità Ebraica, Comunità Islamica, Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai) che hanno apprezzato e condiviso l’iniziativa posta in essere.