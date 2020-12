Giornata del contemporaneo, un'edizione sul web: conversazione con Fabio Gori

La Spezia - La Giornata del Contemporaneo è il grande evento che, dal 2005, l'Associazione Musei Arte Contemporanea Italiani dedica all’arte contemporanea e al suo pubblico. Solitamente il primo o il secondo sabato di ottobre i musei associati ad Amaci, accanto a tutte le istituzioni del nostro Paese che liberamente decidono di aderire all’iniziativa, aprono gratuitamente le loro porte per un’iniziativa collettiva ricca di eventi, mostre, conferenze e laboratori. Un programma multiforme che regala l’imperdibile occasione di vivere da vicino la vivacità e la ricchezza dell’arte di oggi.

Quest’anno – a causa della pandemia – la manifestazione è stata ricalendarizzata nel mese di dicembre e a porte chiuse.



Il Camec, come di consuetudine, ha aderito realizzando una conversazione online con Fabio Gori, collezionista, imprenditore, mecenate ma soprattutto grande appassionato d’arte contemporanea. L’occasione di averlo ospite ci è stata offerta dal gruppo BAU attualmente ospite del Centro con una mostra retrospettiva che racconta i sedici anni di attività della rivista alla quale Fabio Gori ha partecipato nelle ultime due edizioni. Insieme a lui intervengono Mara Borzone,curatrice della mostra, Antonino Bove, socio fondatore del gruppo BAU e Cinzia Compalati conservatore del Camec.



In particolare Fabio Gori traccerà la sua ‘formazione’ di collezionista accanto al padre Giuliano – ideatore della Fattoria di Celle uno dei più significativi parchi d’arte contemporanea in Toscana - per poi raccontare la sua personale avventura con la realizzazione di una casa d’artista nella quale risiede con la famiglia e le esperienze di Arte in fabbrica e GoriLab. Il prodotto video verrà reso disponibile sabato 5 dicembre sulla pagina facebook @museo.camec