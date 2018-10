Giornata del contemporaneo, il Camec schiude le sue porte

La Spezia - La Giornata del Contemporaneo è il grande evento che, dal 2005, AMACI dedica all’arte contemporanea e al suo pubblico. Il primo o il secondo sabato di ottobre i musei associati ad AMACI, accanto a tutte le istituzioni del nostro Paese che liberamente decidono di aderire all’iniziativa, aprono gratuitamente le loro porte per un’iniziativa ricca di eventi, mostre, conferenze e laboratori. Un programma multiforme che regala l’imperdibile occasione di vivere da vicino la vivacità e la ricchezza dell’arte di oggi.

Il CAMeC Centro Arte Moderna e Contemporanea – come di consueto – aderisce alla manifestazione con l’ingresso gratuito alle mostre in corso per l’intera giornata (dalle 11.00 alle 19.00) e due eventi speciali:



Dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18 performance di Andrea Bianconi: "L’amor che move". L’artista vicentino – la cui mostra in USA recentemente è stata segnalata da Meredith Mendelsohn come una delle migliori dieci in corso tra Londra e San Francisco https://www.1stdibs.com/introspective-magazine/fall-art-exhibits-2018 – conclude il grande wall painting del CAMeC che a breve verrà cancellato con il termine dell’esposizione. "Mi piace il fatto che la parola “amor” e anche “move” contengano l’azione, la spinta a voler compiere qualcosa". E prosegue: <

Alle 18 Aurelio Picca presenta il suo ultimo romanzo "Arsenale di Roma distrutta", edito da Einaudi (2018). Modera Giuseppe Frangi. Roma è stata mille Anna Magnani. Una di quelle donne che urlavano quando Monzón picchiava Benvenuti. La madre dei ragazzini del Bambin Gesú, di quando la luce di Monte Mario calava dentro l'Olimpico di Chinaglia, di Ciccio Cordova, di Bruno Giordano e di Totti. Gloria e struggimento. La Roma delle verduraie, dei pizzicagnoli con la brillantina e lo zinale immacolato. Di quando ci si baciava dentro la Cinquecento o si faceva l'amore nei parcheggi. Del sesso di Pasolini che, nello scatto di Dino Pedriali, sopravvive alla sua morte. Dei testacoda sulla Nomentana. Quella Roma, che oggi sembra sepolta nella distruzione, prepara invece in questo romanzo la riscossa per battere il mondo infame. Una sghemba autobiografia topografica, dove memorie personali e racconti di personaggi tanto veri da sembrare romanzeschi si intrecciano alle mutazioni di una città scintillante e livida, plebea e maestosa, madre e meretrice, pura e criminale, sempre oscena, che da millenni si allena ogni giorno al «gioco dell'immortalità».

Roma era una visione. Roma è sempre una visione quando decide di fermarsi smemorata. Di assentarsi dal mondo. Di cancellare il suo stesso passato. Roma è la meraviglia quando emerge dal nulla. È un maschio-femmina nudo; enorme ed invisibile; un remoto console che si apposta concentrato con il gladio in mano. Roma è una specie di fotogramma che cattura l'eternità. Per info: Tel. +39 0187 727530 | email: camec@comune.sp.it | facebook: CAMeC La Spezia

http://camec.museilaspezia.it