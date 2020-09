Giornata Europea delle Lingue, alla Dialma Ruggiero "La donna dello scrittore"

La Spezia - ell'ambito delle iniziative per la Giornata Europea delle Lingue in collaborazione con Alliance Française venerdì 25 settembre presso l'auditorium del Dialma Ruggiero in via Monteverdi 117, alle 17 l'ACIT prganizza la proiezione del film "La donna dello scrittore" (Transit), di Christian Petzold, 2018, 102', nella versione originale franco-tedesca. Presentazione di Giordano Giannini. Ingresso libero. Pregasi prenotare presso: info@acitlaspezia.it



Georg, in fuga dai nazisti, assume l’identità di uno scrittore che si è suicidato. Poi però a Marsiglia incontra Maria, la moglie dello scrittore defunto. "Transit" è basato sull'omonimo romanzo di Anna Seghers, intellettuale esule dalla Germania nazista (da un suo libro anche La settima croce di Fred Zinnemann).

Lo svolgersi degli eventi segue più o meno fedelmente la trama del romanzo, scritto nel 1944 e ambientato in quegli stessi anni, ma lo sfondo su cui i personaggi si muovono è totalmente contemporaneo: la Marsiglia in cui Georg si rifugia e vaga in attesa della nave che dovrà portarlo oltre Oceano, è quella di oggi. Ottima prova dei due attori protagonisti, Franz Rogowski e Paula Beer (premiata alla Berlinale 2020 con l'Orso d'Argento per il suo ruolo nel film "Undine" di Christian Petzold).



Nella mattinata del 25 settembre presso il Dialma Ruggiero premiazione delle classi vincitrici del concorso "La Spezia e Bayreuth: due città si incontrano nel gemellaggio" indetto dall'ACIT con il supporto del Comune della Spezia e con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Provinciale.